Künstliche Intelligenz – neue Perspektiven für Vermittler

Die Debatte um Künstliche Intelligenz (KI) in der Versicherungsbranche ist vielschichtig. Während Kritiker in ihr eine Bedrohung sehen, wird sie von Befürwortern als Schlüsseltechnologie mit viel Potenzial anerkannt. Welche Chancen KI insbesondere Vermittlern bietet, stellt Jonathan Posselt, Teamleiter KI bei der Fonds Finanz, in seinem Gastbeitrag dar.

DIE EVOLUTION DER SCHREIBKRAFT: EIN HISTORISCHES BEISPIEL BERUFLICHER TRANSFORMATION

Mit der Einführung des Computers wurden traditionelle Schreibkräfte zwar überflüssig, aber es kam dadurch nicht zum Arbeitsplatzverlust. Stattdessen wandelten sich ihre Aufgaben und sie haben anspruchsvollere Arbeiten im Datenmanagement übernommen. Dieses Beispiel zeigt, dass sich Funktionen zwar transformieren können, die Fähigkeiten der Menschen aber weiterhin unverzichtbar sind.

KI-EINSATZ BEI DER FONDS FINANZ

Auch bei der Fonds Finanz verändern sich die Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter durch den Einsatz von KI. Die Technologie wird genutzt, um Prozesse und den Kundenservice weiter zu optimieren. In der Antragsbearbeitung können durch KI Daten in einem Bruchteil der Zeit, die sonst eine Person dafür benötigen würde, extrahiert werden. Dies steigert die Effizienz sowie die Präzision bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen erheblich. Darüber hinaus ermöglicht KI durch das Verständnis natürlicher Sprache eine effizientere E-Mail-Bearbeitung, sodass Mitarbeiter sich auf komplexere Beratungsaufgaben konzentrieren können.

KI-UNTERSTÜTZUNG FÜR VERSICHERUNGSMAKLER

KI entlastet Versicherungsmakler von routinemäßigen Aufgaben und Analysen, wodurch sie sich auf ihre Hauptkompetenzen wie die Kundenberatung konzentrieren können. Ein innovatives Beispiel ist die Social-Media-KI der Fonds Finanz, die Maklern bei der Stärkung ihrer Online-Präsenz hilft. Dabei erstellt die KI individuelle Beiträge und generiert passende Bilder, um die Zielgruppe der Makler anzusprechen.

FAZIT

Natürlich verändert sich die Arbeitsweise der Makler durch die Künstliche Intelligenz. KI kann den Vermittler jedoch nicht ersetzen, sondern verhilft ihm zu mehr Effizienz und Innovation. KI erweitert also die Kompetenzen der Makler und steigert ihre Arbeitsqualität, ohne ihre Jobs zu verdrängen.

