Investmentbuilder: Die neue Generation der Finanzdienstleistung

Investmentbuilder hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt der Finanzberatung neu zu definieren Unter der Leitung der Geschäftsführer Kevin Handrick und Sophie Werum bietet das Unternehmen innovative Lösungen für steueroptimierte Anlagen, alternative Investmentfonds, Versicherungen und Immobilien als Kapitalanlage. Besonders im Fokus stehen die Top-1-Prozent der Einkommensschichten sowie junge, ambitionierte Berufstätige. Investmentbuilder setzt neue Maßstäbe und wird zur ersten Wahl für anspruchsvolle Kunden

Das Unternehmen verfolgt die Vision, komplexe und exklusive Finanzprodukte wie alternative Investmentfonds einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Diese Fonds bieten außergewöhnliche Renditen und sind in Deutschland häufig nur für wohlhabende Investoren verfügbar. Investmentbuilder positioniert sich als Brücke zwischen der traditionellen Oberschicht und einer aufstrebenden Generation, die ihr Kapital strategisch und effizient anlegen möchte.

Warum liegt der Fokus auf steueroptimierten und alternativen Investments?

KEVIN HANDRICK: Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu zeigen, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können. Besonders Personen mit hohem Einkommen und hoher Steuerlast profitieren von unseren Lösungen. Wir helfen ihnen, ihre Steuerlast zu senken und gleichzeitig Vermögen aufzubauen. Alternative Investmentfonds sind dabei ein wichtiger Baustein. Sie bieten überdurchschnittliche Renditen und eine Diversifikation, die klassische Anlagen übertreffen. Für viele Kunden stellen diese Fonds eine Möglichkeit dar, ihre finanzielle Zukunft abzusichern und von Renditen zu profitieren, die über die traditionellen Anlageklassen hinausgehen.

Was unterscheidet Investmentbuilder von anderen Finanzdienstleistern?

SOPHIE WERUM: Wir bieten eine ganzheitliche Beratung, die weit über das hinausgeht, was viele Mitbewerber leisten können. Neben der Expertise in alternativen Investmentfonds bieten wir auch umfassende finanzielle Bildungskurse an. Unser Ziel ist es, unsere Kunden nicht nur zu beraten, sondern ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, um eigenständig fundierte Finanzentscheidungen zu treffen. Dazu nutzen wir eine moderne, digitale Infrastruktur, die es unseren Kunden ermöglicht, jederzeit Zugriff auf ihre Finanzübersicht und alle relevanten Informationen zu haben. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung – diese Kombination aus digitaler Effizienz und individueller Beratung macht uns einzigartig.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei Investmentbuilder?

KEVIN HANDRICK: Die Digitalisierung ist ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Sie ermöglicht uns, Effizienz und Transparenz zu maximieren. Von der Lead Generierung über die Beratung bis hin zur Verwaltung der Finanzen unserer Kunden setzen wir auf moderne digitale Prozesse. Diese effiziente Arbeitsweise sorgt nicht nur für eine hohe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit, sondern auch für eine verbesserte Benutzererfahrung. Gleichzeitig nutzen wir digitale Kanäle, um unsere Expertise zu teilen und bundesweit sichtbar zu werden. Unser Ziel ist es, als führende Experten für steueroptimierte Investments und exklusive Finanzlösungen wahrgenommen zu werden.

Wie sehen Sie die Zukunft von Investmentbuilder?

SOPHIE WERUM: Die Finanzbranche befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel, und wir sind bereit, diesen aktiv mitzugestalten. Der Bedarf an individueller Beratung und maßgeschneiderten Anlageprodukten wird weiter steigen. Unsere Vision ist es, Investmentbuilder bundesweit für exzellente Finanzberatung bekannt zu machen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Dienstleistungen zu optimieren und neue Standards in der Branche zu setzen. Unser Ziel ist es, nicht nur als Experte in der Finanzberatung wahrgenommen zu werden, sondern auch als Marke, die für Vertrauen und Mehrwert steht.

Investmentbuilder zeigt eindrucksvoll, wie man exklusive Finanzprodukte und erstklassige Beratung mit einer modernen, digitalen Herangehensweise vereinen kann. Mit einer klaren Vision und dem Engagement von

Kevin Handrick und Sophie Werum ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Vielen Dank für das Gespräch.