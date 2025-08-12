Fonds Finanz mit Umsatzsprung

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz steigerte seinen Umsatz um 17 Prozent auf 341,2 Mio. Euro (Vj. 292,4 Mio. Euro) – ein neuer Rekord. Auch das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte kräftig zu und erreichte 13,9 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (11,1 Mio. Euro). Der Rohertrag verzeichnete mit 74,6 Mio. Euro (Vj. 65,8 Mio. Euro) ebenfalls ein starkes Wachstum von 13 Prozent.

Die Fonds Finanz blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück und konnte sich mit einem Gesamtumsatz von 341,2 Mio. Euro behaupten. „Die Geschäftszahlen 2024 bestätigen die nachhaltige Wachstumsstrategie der Fonds Finanz“, erklärt Geschäftsführerin Christine Schönteich. „Unser Fokus auf Servicequalität, digitale Lösungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Maklern zahlt sich aus – wir konnten unsere Marktposition weiter festigen und einen neuen Umsatzrekord erzielen. Unsere Stärke liegt darin, technologische Innovation mit persönlicher Betreuung zu verbinden und wir sind optimistisch, dass sich die Fonds Finanz auch in den nächsten Jahren so stark entwickeln wird.“

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: „Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich im fundamentalen Wandel. Digitalisierung, Automatisierung und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern Prozesse und Kundenbedürfnisse grundlegend. In diesem Umfeld ist es entscheidend aktiv voranzugehen. Unser Wachstum zeigt deutlich, dass wir diesen Wandel überaus erfolgreich mitgestalten. Unsere Maßnahmen zur Automatisierung und Skalierung greifen – wir konnten unseren Gewinn signifikant steigern und gleichzeitig unsere Kostenstruktur nachhaltig optimieren. Skalierbarkeit ist für uns kein reines Effizienzthema – sie ist ein zentrales Element unserer Strategie, um zukunftsfähig zu bleiben, Innovationen schneller umzusetzen und unsere Makler noch gezielter zu unterstützen.“

In den operativen Kernbereichen Versicherung und Investment konnten Provisionserlöse in Höhe von 334,7 Mio. Euro erzielt werden – ein Plus von 16 Prozent. Das Eigenkapital lag stabil bei 15,2 Mio. Euro. Im Jahresdurchschnitt waren 473 Mitarbeitende beim Maklerpool tätig.

Infos hier