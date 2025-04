Finanzdienstleister mit ausgezeichneter Betreuung

Welche Finanzdienstleister aus Kundensicht mit ihrer Betreuung besonders überzeugen, hat die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Focus Money zum neunten Mal für ihre Studie „Kunden- und Finanzbetreuung“ untersucht. Dafür wurden zu 431 Finanzdienstleistern aus 23 Branchen über 65.000 Kundenurteile eingeholt und ausgewertet.

Methode

Die Untersuchung „Kunden- und Finanzbetreuung“ ist eigeninitiiert und unabhängig von den bewerteten Unternehmen. Kundinnen und Kunden werden in einer onlinebasierten Umfrage um die Beantwortung der folgenden Frage gebeten: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung und Erlebnissen innerhalb der letzten 24 Monate die Betreuungsangebote zu Finanzen, Versicherungen etc. bei folgenden Unternehmen? In Bezug auf Korrektheit, Fehlerfreiheit und Nutzen: Trifft es zu, dass der jeweilige Anbieter in der Betreuung Ihrer finanziellen Risiken und Chancen als qualitativ gut gelten könnte?“

Die Antworten erfolgen mittels einer sechsstufigen Antwortskala, anhand derer für jeden untersuchten Dienstleister ein individueller Mittelwert erhoben wird. Ein Wert von „1“ bedeutet dabei uneingeschränkte Zustimmung seitens der Kundschaft; ein Wert von „6“ Ablehnung. Liegt der empirische Mittelwert eines Dienstleisters niedriger als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, wird dieser Anbieter mit „TOP Kunden-/Finanzbetreuung“ attribuiert. Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser überdurchschnittlichen Gruppe, wird der Dienstleister mit dem Prädikat „BESTE Kunden-/ Finanzbetreuung“ ausgezeichnet.

Die 23 Branchenbesten

Als insgesamt bestbewertete Dienstleister bewähren sich auch in diesem Jahr die drei Direktbanken norisbank, ING und DKB – Deutsche Kreditbank. Im Folgenden ist das jeweils bestbewertete Unternehmen je Branche, alphabetisch nach Branche angeordnet, aufgeführt.

Branche | Branchenbester | Unternehmens-Mittelwert

Autobanken | Volkswagen Financial Services | 2,98

Baufinanzierer – Vermittler | Interhyp | 2,85

Bausparkassen | Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,89

Digitalversicherer | Allvest | 3,09

Direktbanken | norisbank | 2,81

Direktversicherer | CosmosDirekt | 2,95

Filialbanken | Sparkassen | 2,85

Finanzassistenten | WeltSparen/Zinspilot | 3,14

Finanzvertriebe | TELIS FINANZ | 3,05

Förderbanken | KfW Bank | 3,14

Immobilienmakler | Aengevelt Immobilien | 3,22

Investmentgesellschaften | DEKA Investments | 3,15

Lohnsteuerhilfevereine | Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) | 2,92

Nachhaltigkeitsbank | Triodos Bank | 3,00

Neobanken | Tomorrow/Solaris | 3,01

Online-Broker | flatexDEGIRO | 3,17

Privatbanken | Hauck Aufhäuser Lampe | 3,20

Spezialbanken | SWK Bank | 2,98

Spezialversicherer | ADAC Versicherungen | 3,09

Versicherungs-/Finanzvergleichsportale | CHECK24 | 2,94

Versicherungsmakler | Helmsauer Gruppe | 3,20

Versicherungsmanager | CLARK | 3,17

Vollversicherer | Allianz | 3,09

Mit Mittelwerten ≤ 2,90 und der Auszeichnung „BESTE Kunden-/Finanzbetreuung“ schneiden darüber hinaus folgende Unternehmen ab: die Direktbanken PSD Banken, comdirect und Advanzia Bank, die Filialbanken HypoVereinsbank, Volks- u./o. Raiffeisenbanken, TARGOBANK, NATIONAL-BANK und OLB (Oldenburgische Landesbank) sowie die Baufinanzierer – Vermittler Dr. Klein und Debeka Bausparkasse.

„Spätestens wenn sich Lebensumstände ändern, entsteht dadurch oft auch ein Handlungsbedarf in puncto Finanzen oder Versicherungen“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „Finanzdienstleister, die ihre Kundinnen und Kunden langfristig passgenau und korrekt betreuen, stets auch proaktiv beraten, bieten dadurch nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern schließlich auch einen finanziellen Nutzen.“

Weitere Informationen und Ergebnisse der Untersuchung „Kunden- und Finanzbetreuung“ finden Sie HIER.