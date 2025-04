Finanzbildung ist ein unverzichtbarer Baustein für die Lebenskompetenz

In einer Welt, in der finanzielle Entscheidungen das tägliche Leben in erheblichem Maße beeinflussen, bleibt Finanzbildung oft eine unterschätzte Kompetenz. Ob beim ersten Mietvertrag, der Altersvorsorge oder der Anlage in Wertpapiere – ohne grundlegendes Verständnis finanzieller Mechanismen sind viele Menschen unzureichend auf die Herausforderungen des Alltags vorbereitet. Hier setzt die Stiftung Finanzbildung an

WARUM FINANZBILDUNG UNVERZICHTBAR IST

Experten sind sich einig: Wer frühzeitig lernt, mit Geld verantwortungsbewusst umzugehen, profitiert ein Leben lang davon. Dabei geht es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern vor allem um die praktische Anwendung. Wer früh den Unterschied zwischen guten und schlechten Krediten versteht, die Wirkung von Zinseszinsen kennt oder die Bedeutung der Inflation für das eigene Vermögen einschätzen kann, ist langfristig besser aufgestellt und kann für sich und seine Familie sinnvollere Finanzentscheidungen treffen.

DIE STIFTUNG FINANZBILDUNG ALS WEGBEREITER

Die Stiftung Finanzbildung hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen und interessierte Erwachsene mit praxistauglichem Finanzwissen auszustatten. Ziel ist es, Finanzkompetenz als essenziellen Bestandteil der allgemeinen Bildung zu etablieren. Dazu setzt die Stiftung auf mehrere zentrale Maßnahmen:

1. ANREIZE DURCH DEN FINANZBILDUNGS-AWARD

Wettbewerbe sind ein bewährtes Mittel, um junge Menschen für ein Thema zu begeistern. Mit dem Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ für die Oberstufe sowie Thesis-Stipendien schafft die Stiftung einen besonderen Anreiz, sich intensiv mit finanziellen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Hier werden innovative Konzepte, kreative Lösungen und engagierte Forschungsarbeiten prämiert.

2. DAS KOOPERATIVE RECHERCHETOOL „DIGITALE FINANZBILDUNGSBIBLIOTHEK“

Neben digitalen Angeboten setzt die Stiftung auch auf klassische Medien und persönliche Veranstaltungen. Der regelmäßig erscheinende „FinanzbildungsReport“ kommentiert aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, erklärt die Arbeit der Stiftung und berichtet über die laufende Evaluierung eines Vertrauensportfolios. Expertenmeinungen zu relevanten Themen runden das Bildungsmagazin ab.

Ergänzend organisiert die Stiftung die Vortragsreihen „Du bist Wirtschaft!“ und das „Monetäre Quartett“. Erfahrene Fachleute vermitteln hier essenzielles Finanzwissen auf unterhaltsame und verständliche Weise. Durch interaktive Formate und realitätsnahe Fallbeispiele werden die Teilnehmer ermutigt, sich aktiv mit wirtschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen.

FAZIT: FINANZBILDUNG IST ZUKUNFTSSICHERUNG

In einer sich stetig wandelnden Welt, in der finanzielle Entscheidungen immer komplexer werden, ist Finanzbildung keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um wieder Zuversicht und Vertrauen zu erlangen. Die Finanzbildungs-Awards, die Finanzbibliothek sowie die Bildungspublikationen und Vorträge der Stiftung Finanzbildung tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen Zugang zu wertvollem Finanzwissen erhalten. Wer seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen möchte, kommt an einer fundierten Finanzbildung nicht vorbei – und die Stiftung Finanzbildung zeigt, wie es geht.

EDMUND PELIKAN