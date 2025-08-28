Engel & Völkers beruft Stefan Eck zum neuen Group Chief Financial Officer

Eck folgt auf Florian Wieser, der das Unternehmen nach mehrjähriger erfolgreicher Leitung des Finanzbereichs verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Stefan Eck bringt langjährige internationale Erfahrung als Group CFO mit, u.a. in zahlreichen Portfoliounternehmen global agierender Beteiligungsgesellschaften. In seiner neuen Rolle bei Engel & Völkers wird er die Kernbereiche der Finanz- und Governance-Funktionen verantworten und eine zentrale Rolle dabei spielen, die Umsetzung strategischer Initiativen voranzutreiben und das weitere Unternehmenswachstum zu unterstützen.

„Ich freue mich, dass wir mit Stefan Eck einen erfahrenen Finanzexperten gewinnen konnten, der unser Global Executive Team hervorragend ergänzt“, erklärt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. „Mit seiner umfangreichen Expertise im globalen Finanzwesen und seinem Know-how im Kontext international agierender Unternehmen wird er uns dabei unterstützen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen. Ich danke Florian Wieser für seinen wichtigen Beitrag zur positiven Unternehmensentwicklung sowie die gemeinsam erzielten Erfolge und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

Stefan Eck sagt: „Ich freue mich sehr darauf, zur global agierenden Premiummarke Engel & Völkers zu stoßen und das Unternehmen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gezielt weiterzuentwickeln. Die hohe Markenbekanntheit, ein klarer Fokus auf digitale Exzellenz und ein starkes internationales Netzwerk bieten die besten Voraussetzungen, um weitere Märkte zu erschließen, Marktanteile zu gewinnen und nachhaltig zu wachsen.“

Zur Person: Der studierte Volkswirt Stefan Eck blickt bereits auf zahlreiche internationale Führungspositionen im Finanzwesen zurück. Nach mehrjähriger Beratertätigkeit bei BDO AG in München und BDO Seidman LLP in Chicago hatte er ab 2006 verschiedene leitende Funktionen u.a. als CFO der Honsel AG und ab 2011 als CFO der Hilite International Group inne. Seit 2017 professionalisierte er als CFO den Finanzbereich von Tipico, eines Portfoliounternehmens der Beteiligungsfirma CVC, nachdem er zuvor zwei Jahre für das international agierende Automobilunternehmen Vibracoustic GmbH tätig war, ebenfalls als Chief Financial Officer.