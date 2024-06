Drei Thesen zur Kommunikation von morgen

Lesen Sie noch Zeitschriften? So richtig gedruckt? Dann sind Sie eher alt – und in der Minderheit. Deutschlands reichweitenstärkste Zeitschrift ist die Apotheken Umschau. Nur elf Prozent der Jüngeren greifen heute noch regelmäßig zu einer Tageszeitung (2004: 48 %). Immer mehr Menschen informieren sich über Social Media: Insta, Tiktok und Co.

Und das ist erst der Anfang. In den kommenden Jahren werden Technologien wie Künstliche Intelligenz ganz neue Kommunikationsformate schaffen – bis hin zu hochindividualisierten Inhalten, die in Echtzeit auf den Nutzer zugeschnitten werden. Wie können Kommunikatoren in dieser fragmentierten Medienlandschaft weiter ihre Zielgruppen erreichen?

THESE 1: RELEVANT SEIN

Bevor man sich im Labyrinth der neuen Medien verirrt, lohnt der Blick darauf, was die Zielgruppen wirklich beschäftigt. Kommunikation dringt vor allem deshalb nicht durch, weil sie an den Themen der Stakeholder vorbeigeht. Wer die Herausforderungen seiner Kunden wirklich versteht, findet auch die Fragen, zu denen sich Menschen eine Antwort wünschen.

THESE 2: KOMPETENZ IN GUTE STORIES VERPACKEN

Relevante Themen sind erfolgreich, wenn sie in spannende Geschichten verpackt werden. Erfolgreiche Unternehmen definieren gesellschaftlich relevante Storylines an der Schnittstelle zwischen der eigenen Kompetenz und den Interessen ihrer Zielgruppen. Solche Geschichten unterhalten, informieren, klären auf und bieten Identifikationsflächen.

THESE 3: AUSGEWÄHLTE KANÄLE, DIE ABER RICHTIG

Gute Geschichten sind die inhaltliche Klammer für den Roll-out in neuen Formaten. Aber wie viel Etat und Energie soll in welche Kanäle fließen? Wie wichtig ist die Reichweite auf LinkedIn, welcher Finfluencer passt zum Unternehmen? Wer sich auf hohem Niveau auf ausgewählten Plattformen bewegt, wird mehr erreichen, als breit zu dilettieren.

Viel Veränderung findet an der Oberfläche statt. Kanäle, Formate und auch die Mechanik haben sich geändert. Aber die Inhalte bleiben weiter entscheidend. Wer relevante Geschichten spannend erzählt, bleibt auch in Zukunft mit seinen Zielgruppen verbunden.

SUSANNE WIESEMANN

