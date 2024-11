Die Zukunft der Versicherungsbranche: Finanz Protect GmbH zeigt den Weg

Die Finanz Protect GmbH ist ein innovativer Versicherungs- und Finanzmakler, der sich auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMUs) spezialisiert hat. Unter der Leitung der Geschäftsführer Cian Fitzgerald und Regina Feldmann setzt das Unternehmen auf eine digitale Abwicklung aller Prozesse, um seinen Kunden effiziente und zeitgemäße Lösungen zu bieten. Besonders stolz ist das Unternehmen darauf, dass Regina Feldmann seit diesem Jahr als Jurymitglied im renommierten Assekuranz Award tätig ist – eine große Ehre und Anerkennung

ihrer herausragenden Leistungen in der Branche

Warum haben Sie sich als Makler auf KMUs spezialisiert?

REGINA FELDMANN: Wir haben uns bewusst auf KMUs spezialisiert, weil diese Unternehmen spezifische und komplexe Bedürfnisse haben, die eine hohe Expertise und intensive Beratung erfordern. KMUs sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, und wir möchten dabei unterstützen, ihre Versicherungs- und Finanzangelegenheiten effizient und effektiv zu managen. Durch unsere Spezialisierung können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die genau auf die Anforderungen dieser Unternehmen zugeschnitten sind. Auch in den Unternehmen selbst spielen Digitalisierung und Effizienz eine große Rolle, was in der Zusammenarbeit eine gute Dynamik mit sich bringt.

Inwieweit unterscheidet sich die Finanz Protect GmbH von anderen Maklerhäusern?

REGINA FELDMANN: Ein wesentlicher Unterschied ist unsere konsequente Digitalisierung. Während viele Makler noch stark auf Offline-Beratung und Papier setzen, haben wir alle unsere Prozesse digitalisiert. Das bedeutet, dass unsere Kunden ihre Versicherungs- und Finanzangelegenheiten bequem online regeln können, ohne auf die persönliche Beratung verzichten zu müssen. Diese digitale Abwicklung ermöglicht es uns, effizienter zu arbeiten und unseren Kunden einen zeitgemäßen Service zu bieten. Schnelle Reaktionszeiten und Kosteneinsparungen sind weitere Vorteile, die unsere Kunden sehr schätzen. Durch die Digitalisierung können wir zudem eine höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Dienstleistungen gewährleisten, was nachhaltig das Vertrauen unserer Kunden stärkt.

Zudem werden einfache Versicherungsprodukte zunehmend über Vergleichsportale abgeschlossen. Unsere Spezialisierung auf komplexe Versicherungsthemen macht den menschliche Faktor in der Beratung unersetzlich und unsere unternehmerische Ausrichtung zukunftssicher. Hier besteht weiterhin der Bedarf an individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Maklerschaft und wo liegen die Wachstumsmöglichkeiten?

REGINA FELDMANN: Die Zukunft der Maklerschaft liegt in der agilen Arbeitsweise und der Bereitschaft zur Veränderung. Wer sich nicht anpassen kann, wird nicht mitgehen. Eine Spezialisierung und Expertise in der angebotenen Dienstleistung sowie eine agile Arbeitsweise sind entscheidend für den Erfolg. Marktveränderungen müssen stets berücksichtigt und eine Veränderungsbereitschaft vorhanden sein, egal ob sich die Produktwelt ändert oder die Regulatorik für die Vermittlerschaft. Nur wer flexibel und anpassungsfähig ist, kann in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld bestehen und erfolgreich sein.

Zudem können wir durch gezielte Bestands- und Unternehmenskäufe schneller wachsen und traditionelle Geschäftsmodelle modernisieren. Durch diese Kombination können wir den steigenden Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden gerecht werden und neue Maßstäbe in der Branche setzen.

Die Finanz Protect GmbH zeigt eindrucksvoll, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können, um den Herausforderungen der modernen Geschäftswelt erfolgreich zu begegnen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Unsere Fähigkeit, uns an neue Gegebenheiten anzupassen und gleichzeitig unsere Kernkompetenzen zu stärken, wird uns helfen, unsere Marktposition auszubauen.

Vielen Dank für das Gespräch.