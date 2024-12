Die Zeiten verändern sich und die Makler auch

Die Mein Geld Medien Gruppe hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt sich aktiv für die neue Maklerwelt ein. Ab 2025 wird sie exklusive crossmediale Plattformen für Makler schaffen, auf denen sich diese austauschen und gegenseitig unterstützen können. Ziel ist es, einen Raum zu bieten, in dem Makler ihre Bedürfnisse und Anforderungen an Versicherer klar kommunizieren können, und dies auf Augenhöhe. In einer Zeit, in der die digitale Transformation die Spielregeln der Branche verändert hat, ist es unerlässlich, dass Makler neue Wege finden, um erfolgreich zu sein. Social- Media-Kenntnisse sind heute genauso wichtig wie das klassische Handwerk des Verkaufs. Prozessoptimierung wird zum A und O – wer hier nicht Schritt hält, verliert wertvolle Zeit und damit Geld. Makler müssen sich als Unternehmer begreifen, die ihr Geschäftsmodell kontinuierlich anpassen.

Die Mein Geld Medien Gruppe wird ab dieser Ausgabe regelmäßig erfolgreiche Maklerbüros vorstellen, um diesen ernstzunehmenden Unternehmen Sichtbarkeit und Transparenz zu verschaffen. Die Leser und Nutzer sollen erkennen, dass diese Makler professionell aufgestellt sind und aktiv an der Gestaltung der Branche mitwirken. Darüber hinaus ist es an der Zeit, dass auch Versicherungsunternehmen ihre Rolle überdenken. Sie sollten mehr tun, als nur Produkte anzubieten und Makler mit Werbematerial zu überfluten. Die Frage lautet: Wie können wir die Makler in ihrem Unternehmertum unterstützen? Makler benötigen keine bloßen Produktschulungen, sondern effektive Werkzeuge, die ihnen helfen, effizienter zu arbeiten und sich auf das Wesentliche – den Kunden – zu konzentrieren. Ein positiver Trend in der Branche ist die wachsende Unterstützung unter den Maklern, insbesondere bei Nischenspezialisten. Anstatt sich als Konkurrenten zu sehen, fördern sie Kooperationen, vermitteln gegenseitig Kunden und teilen ihr Fachwissen. Dieser gemeinschaftliche Ansatz ist nicht nur klug, sondern auch zukunftsorientiert.

Die Versicherungsbranche steht vor großen Herausforderungen, bietet jedoch auch immense Chancen. Makler müssen sich weiterentwickeln und neue Fähigkeiten erlernen, während Versicherungsunternehmen erkennen sollten, dass sie dabei eine unterstützende Rolle einnehmen können. Letztlich liegt die Zukunft in der Anpassungsfähigkeit und im Lernen voneinander. Die Mein Geld Medien Gruppe ist überzeugt, dass die Branche diesen Wandel erfolgreich gestalten kann – gemeinsam.

