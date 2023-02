Die MMM-Messe lädt am 9. März 2023 ins MOC ein

DIE MMM-MESSE IST EIN MUSS FÜR ALLE VERSICHERUNGS- UND FINANZDIENSTLEISTER

Der Branchenpflichttermin für das erste Quartal 2023 steht fest: Am 9. März lädt Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz die gesamte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche zur MMM-Messe ins MOC ein. Die MMM-Messe ist die erste Messe, die die Fonds Finanz vor über 15 Jahren erstmals veranstaltet hat und sie steht vor allem für eines: dem persönlichen Austausch. Sie versteht sich als Treffpunkt für alle Vermittler, die an nur einem Tag allen wichtigen Ansprechpartnern von über 150 Ausstellern begegnen und ausgiebig networken möchten. Außerdem erwartet die Besucher ein großes Vortragsprogramm mit über 90 Fachvorträgen. Hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, wichtige IDD-Stunden zu sammeln, sondern viele neue Impulse zu erhalten und sich über Branchentrends zu informieren. Ob Versicherungen, Fondsgesellschaften und Emissionshäuser oder Banken und Bausparkassen – auf der MMM-Messe findet jeder Makler den richtigen Partner.

ULI HEONESS, DR. GREGOR GYSI UND JULIAN REICHELT BILDEN DAS STAR-REDNER-TRIO

Ein hochkarätiges Star-Redner-Trio darf auf der MMM-Messe natürlich nicht fehlen: In diesem Jahr besteht es aus Uli Hoeneß, Dr. Gregor Gysi und Julian Reichelt. Der ehemalige FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß spricht in seinem Interview „Warum ausgerechnet elf?“ über die schwankende Naturkonstante Fußball. Weniger sportlich, aber dafür politisch ist der Vortrag von Dr. Gregor Gysi. Darin hinterfragt der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion, wie Deutschland in unsicheren Zeiten den Wohlstand sichern und Perspektiven gewinnen kann. Julian Reichelt ist ehemaliger BILD-Chefredakteur und analysiert in seinem Vortrag aus Reportersicht, wie die Berliner Politik tickt.

AFTER-MESSE-PARTY IM P1

Nach einem erfolgreichen Messetag für Besucher und Aussteller darf der krönende Abschluss nicht fehlen. Die MMM-Messe findet im angesagten Münchener Club P1 ihren Ausklang – kostenfrei versteht sich.

MMM-MESSE

Am: 9. März 2023 Von: 9 bis 18 Uhr Im: MOC München

Weitere Informationen: https://www.mmm-messe.de.



Kostenfreie Anmeldung: https://www.mmm-messe.de/anmeldung