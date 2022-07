Die Hauptstadtmesse der Fonds Finanz findet am 13. September 2022 statt

LIVE NETWORKING STATT REMOTE

Nach einer langen Auszeit ist es in wenigen Monaten endlich wieder so weit: Am 13. September lädt Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz die gesamte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche zur Hauptstadtmesse wieder live in das Estrel Hotel Berlin ein. Alles, was in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie nicht möglich war, wird auf der Hauptstadtmesse 2022 nachgeholt. Vor allem der persönliche Austausch in der Branche kam in den vergangenen zwei Jahren zu kurz. Auf der Hauptstadtmesse wird das definitiv anders: Vermittler begegnen dort an einem Tag allen wichtigen Ansprechpartnern zahlreicher Gesellschaften, tauschen sich aus und erhalten durch zahlreiche Fachvorträge neue Impulse – auch für das bevorstehende Jahresendgeschäft. Ob Versicherungen, Fondsgesellschaften und Emissionshäuser oder Banken und Bausparkassen – jeder Makler findet auf der Hauptstadtmesse den richtigen Partner.

DAS STAR-REDNER-TRIO

Ein hochkarätiges Star-Redner-Trio darf auf der Hauptstadtmesse im Estrel Hotel natürlich nicht fehlen: In diesem Jahr besteht es aus Dr. Gregor Gysi, Prof. Dr. Hendrik Streeck und Philipp Vorndran. Wenn es um Wirtschaft, Politik oder Globalisierung geht, ist Dr. Gregor Gysi als direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages der richtige Star-Redner für die Besucher der Hauptstadtmesse. Prof. Dr. Hendrik Streeck gibt den Besuchern als Virologe und Mitglied des Expertenrats einen Ausblick in Sachen Corona. Philip Vorndran ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch – einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.

DIE AFTER-MESSE-PARTY

Nach einem erfolgreichen Messetag für Makler und Aussteller darf ein krönender Abschluss nicht fehlen. Die Hauptstadtmesse findet in einem der angesagtesten Clubs in Berlin ihren Ausklang – kostenfrei versteht sich.

MEIN GELD

Weitere Informationen

www.hauptstadtmesse.de