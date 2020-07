Depotoptimierung in einer neuen Dimension

Der Depotoptimierer 3.0 ist in Deutschland einzigartig. Integriert in die moderne Beratungsplattform Advisor’s Studio ermöglicht er Investmentvermittlern eine professionelle, einfache und rechtskonforme Portfolio-Beratung auf Knopfdruck, die optimal zur Risikobereitschaft und den Anlagezielen des Kunden passt.

Dabei nutzt der Depotoptimierer 3.0 die Top-Fonds aus dem zu 100 Prozent unabhängigen, hauseigenen Fondsresearch der Fonds Finanz. Statt auf Vergangenheitswerte setzt das Tool auf wissenschaftlich hergeleitete Ertragsprognosen. Die Basis dafür bilden die Kapitalmarkt-Ertragsprognosen für über 100 Anlageklassen und -regionen des US-Unternehmens Research Affiliates.

Der Fokus liegt dabei auf Produkten, die in der Vergangenheit wiederkehrend Mehrerträge (Alpha) zu ihrer am besten passenden Benchmark generierten und aktuell kein zu großes Fondsvolumen aufweisen. Durch die Berücksichtigung der Korrelationen einzelner Fonds zueinander entstehen noch robustere und rentablere Portfolios. Der Clou: Diese lassen sich auf Knopfdruck an eine zukünftig bessere Zielallokation anpassen.

Entwickelt wurde der Depotoptimierer 3.0 von der Fonds Finanz in Zusammenarbeit mit der EDISOFT GmbH. Als Basis diente der modifizierte Markowitz-Depotoptimierer. Dieser überzeugte bis dato mit zukunftsorientierten und emotionsfreien Anlageentscheidungen, die zu herausragenden Ergebnissen in den Kundenportfolios führten – selbst in schwierigen Marktphasen der letzten Jahre.

Mit dem Depotoptimierer 3.0 können Vermittler Portfolios noch besser an die vorherrschenden Gegebenheiten anpassen. Dazu zählen unter anderem das Nullzinsumfeld bei Geldmarktpapieren und Staatsanleihen oder auch die vergleichsweise sehr hohen Bewertungen von US-Aktien.

