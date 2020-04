Corona-Zwangspause nutzen:

Die derzeitige Zwangspause können Versicherungsvermittler und Immobilienmakler positiv nutzen, indem sie Weiterbildungsverpflichtungen online erfüllen. Diese werden laut GOING PUBLIC!-Vorstand Dr. Wolfgang Kuckertz zu einem Großteil erst ab Mitte November absolviert, wo sie mit dem anstehenden Jahresendgeschäft kollidieren. „Warum nicht dieses Zeitfenster nutzen und jetzt die Weiterbildungszeiten erwerben?“, regt Kuckertz an. Die relevanten Branchenveranstaltungen wurden abgesagt und lassen sich nicht dafür verwerten. Stattdessen können Vermittlerinnen und Vermittler bequem online durch webbasierte Trainings (WBTs) ihre Weiterbildungsstunden sammeln. „Wenn Sie jetzt die Online-Lernprogramme nutzen, wie sie GOING PUBLIC! bietet, können Sie sich den Rest des Jahres auf die Beratung und Betreuung Ihrer Kunden fokussieren“, ergänzt Kuckertz.

Bei der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung haben im letzten Jahr 16.000 Vermittlerinnen und Vermittler über 441.000 Online-Lernprogramme durchgeführt und darüber mehr als 86.000 Stunden Weiterbildungszeit erworben. Diese WBTs stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

In Zeiten von Terminabsagen und Kontaktbeschränkungen ist die Online-Weiterbildung die Lösung. Wichtig ist, dass Anbieter die Anforderungen der VersVermV an Inhalte und Organisation erfüllen, damit die erworbenen Zeiten dann auch wirklich von den Aufsichtsbehörden anerkannt werden.

„Die WBThek, unsere Online-Bibliothek mit webbasierten Trainings, ist auch für Arbeitgeber die beste Möglichkeit, die Weiterbildungszeiten für die zur Weiterbildung verpflichteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu organisieren“, betont Kuckertz mit Blick auf die Angestellten im Backoffice.

Mit der WBThek finden Vermittlerinnen und Vermittler bei GOING PUBLIC! eine passende und zeitgemäße Lösung: online 24/7 erreichbar, optimiert auch für mobile Endgeräte, mit IDD-konformen Inhalten. Die WBThek bietet ein übersichtliches Cockpit, das die bereits erworbenen Weiterbildungszeiten übersichtlich visualisiert. Für alle Nutzerinnen und Nutzer erstellt sie zudem eine automatische Stundenbescheinigung am Beginn des Folgejahres zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde.

Die WBThek umfasst zurzeit mehr als 200 WBTs für Versicherungsvermittler und über 100 WBTs für Immobilienmakler. Sie kostet jeweils 238,80 Euro zzgl. USt pro Jahr. Insgesamt können Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler aus über 45 Zeitstunden IDD-konformer Weiterbildungsinhalte wählen. Immobilienmaklerinnen und -maklern stehen 24 Zeitstunden mit Weiterbildungsinhalten zur Verfügung.

(Mein Geld)