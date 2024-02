Christie & Co: Hotelinvestmentmarkt Spanien 2023

Die Publikation „Hotel Investment Overview Spain“ von Christie & Co, reflektiert die wichtigsten Transaktionsaktivitäten, Trends und Herausforderungen im Jahr 2023 und gibt einen Ausblick darauf, was das Jahr 2024 für den spanischen Hotelimmobiliensektor bringen könnte.

Dem Bericht zufolge erreichten die Hotelinvestitionen in Spanien im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen von 4,052 Mrd. Euro, übertrafen damit im dritten Jahr in Folge die Marke von drei Mrd. Euro und markierten das zweitbeste Jahr aller Zeiten. Nur 2018 gab es durch den Verkauf des Hispania-Portfolios ein höheres Transaktionsvolumen. Darüber hinaus erreichten die fast 21.630 verkauften Zimmer einen Rekord-Durchschnittspreis von 187.000 Euro, zehn Prozent mehr als 2022.

Die Analyse zeigt, dass 67 Prozent der getätigten Transaktionen in Feriendestinationen stattfanden. Madrid, Barcelona und Málaga blieben die Top-Destinationen auf dem städtischen Markt, während die Kanarischen Inseln den Resortmarkt dominierten.

Was das Profil der Investoren betrifft, so waren Investmentfirmen auch 2023 wieder die wichtigsten Akteure, die 82 Prozent des gesamten Investitionsvolumens auf sich vereinten. Hotelgruppen waren im Vergleich zum Vorjahr konservativer und machten elf Prozent der Käufer aus (gegenüber 25 Prozent im Jahr 2022). Family Offices und private Investoren blieben auf dem Niveau des Vorjahres und machten sieben Prozent der Gesamtinvestitionen aus.

Die 4-Sterne-Kategorie blieb mit einem Anteil von 65 Prozent an den Gesamtinvestitionen führend. Der Anteil des internationalen Kapitals war mit 78 Prozent des gesamten Investitionsvolumens in Spanien im Jahr 2023 besonders hoch, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die wichtigsten Portfolios und Einzelobjekte mit dem größten Volumen von internationalen Investoren erworben wurden.

„Das erste Quartal 2024 wird das Investitionsvolumen von 2023 übertreffen, angetrieben durch den Trend zum Jahresende, aktuelle Transaktionen, die sich in der Endphase des Abschlusses befinden, und ein starkes Interesse von internationalen Investoren, obwohl nationale Investoren 2024 eine größere Rolle spielen dürften“, blickt Alberto Martín, Associate Investment Director von Christie & Co in Spanien und Portugal, zuversichtlich auf 2024.



„Spanien festigt seine Position als einer der attraktivsten Hotelinvestmentmärkte in Europa. Während die Hauptreiseziele im Mittelpunkt der Investitionen standen, beobachten wir ein wachsendes Interesse von Investoren und Hotelketten an Provinzhauptstädten und sekundären Reisezielen“, ergänzt Nicolas Cousin, Managing Director von Christie & Co in Spanien und Portugal.

Den ganzen Bericht in englischer Sprache gibt es hier.