Avison Young vermittelt Fachmarktzentrum in Hannover an Alin Invest

Das Fachmarktzentrum verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.800 Quadratmeter sowie eine Grundstücksgröße von circa 7.400 Quadratmeter. Zu den Mietern zählen unter anderem Schlau, Fressnapf, eine Physiopraxis sowie ein Fitnessstudio.

Johann Mikhof, Director Investment bei Avison Young, der die Transaktion betreut hat:

„Trotz der bekannten Insolvenz in Eigenverwaltung auf Verkäuferseite konnten wir diesen Abschluss erfolgreich begleiten und so einen für beide Parteien vorteilhaften Deal realisieren. Zudem sehen sowohl Verkäufer als auch Käufer Schlau weiterhin als Hauptmieter.“

Sidan Alin, Inhaber von Alin Invest: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Erwerb des Fachmarktzentrums in Hannover. Die Zusammenarbeit mit Avison Young und insbesondere mit Johann Mikhof war für uns äußerst positiv und professionell. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Als Familienunternehmen in dritter Generation setzen wir unseren Wachstumskurs fort und investieren gezielt in größere Gewerbeparks, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke sowie attraktive Hotel Assets in ganz Deutschland. Unser Ziel ist es, Immobilien mit langfristigem Potenzial zu entwickeln und weiter auszubauen. Wir sind stets an neuen Ankäufen interessiert und freuen uns auf weitere spannende Projekte.“

