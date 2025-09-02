Kategorie wählen

Berater

Avison Young vermittelt Fachmarktzentrum in Hannover an Alin Invest

Das Immobilienberatungsunternehmen Avison Young hat den Verkauf eines Fachmarktzentrums in Hannover erfolgreich begleitet. Käufer ist die Alin Invest, Verkäufer die Unternehmensgruppe Brüder Schlau

© Avison Young

Das Fachmarktzentrum verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.800 Quadratmeter sowie eine Grundstücksgröße von circa 7.400 Quadratmeter. Zu den Mietern zählen unter anderem Schlau, Fressnapf, eine Physiopraxis sowie ein Fitnessstudio.

Johann Mikhof, Director Investment bei Avison Young, der die Transaktion betreut hat:
„Trotz der bekannten Insolvenz in Eigenverwaltung auf Verkäuferseite konnten wir diesen Abschluss erfolgreich begleiten und so einen für beide Parteien vorteilhaften Deal realisieren. Zudem sehen sowohl Verkäufer als auch Käufer Schlau weiterhin als Hauptmieter.“

Sidan Alin, Inhaber von Alin Invest: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Erwerb des Fachmarktzentrums in Hannover. Die Zusammenarbeit mit Avison Young und insbesondere mit Johann Mikhof war für uns äußerst positiv und professionell. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Als Familienunternehmen in dritter Generation setzen wir unseren Wachstumskurs fort und investieren gezielt in größere Gewerbeparks, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke sowie attraktive Hotel Assets in ganz Deutschland. Unser Ziel ist es, Immobilien mit langfristigem Potenzial zu entwickeln und weiter auszubauen. Wir sind stets an neuen Ankäufen interessiert und freuen uns auf weitere spannende Projekte.“

Infos hier

 

 

print

Tags:

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 03 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld