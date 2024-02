Auch Makler wollen betreut sein

Der Makler ist eigentlich der Kümmerer. Ob Neuvertrag, Schadensbearbeitung, individuelle Beratung, Kontakt zur Versicherung – der Kunde ist beim Makler ein wenig in Watte gebettet. Doch welche Bedürfnisse hat der Makler? Sein wichtigster Kontakt ist der zu den einzelnen Gesellschaften, denen er die Kunden vermittelt hat. Hier möchte der Makler gerne rundum und qualifiziert betreut werden. Dafür sind die Maklerbetreuer zuständig, die dem Makler einen guten Draht durch den oft bürokratischen Dschungel einer Versicherungsgesellschaft bieten sollten. Der Maklerbetreuer sollte qualifizierte Entscheidungsbefugnisse haben, das kürzt manche Prozesse deutlich ab. Kein Makler möchte in irgendwelchen Telefonwarteschleifen sitzen und dann doch wieder den falschen Ansprechpartner haben. In komplizierten Kundenbeziehungen ist eine schnelle Erreichbarkeit des Maklerbetreuers wichtig, oft müssen kurzfristig Fragen geklärt werden. Viele Gesellschaften haben mittlerweile verstanden, dass Maklerbetreuer eine wichtige und verantwortungsvolle Funktion haben und diese entsprechend

ausgestattet. Das schafft letztlich Kundenzufriedenheit auf allen Ebenen und ist damit gut fürs Geschäft. Die wenigen Gesellschaften, die hier noch Nachholbedarf haben, sollten dringend aktiv werden – ansonsten weiß der Makler, wo er seine Kunden zukünftig nicht hinschicken wird.

MEIN GELD