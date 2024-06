20 Jahre Innovation in der bankenunabhängigen Vermögensberatung

Mein Geld im Gespräch mit Christian Hammer, Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS Netfonds). Für über 650 ehemalige Private Banker und Wealth Manager ist die NFS Netfonds das Erlaubnisinstitut, um nach dem Austritt bei Banken das eigene Unternehmen zu gründen und Kunden ohne Konzernstruktur zu betreuen. Mit diesem Geschäftsmodell feiert die NFS Netfonds 20 Jahre Haftungsdach und feiert gemeinsam mit Mein Geld das Jubiläumsjahr 2024

Wie hat sich Isabelle Hägewald in den letzten 30 Jahre (ebenfalls Jubiläum von „Mein Geld“) geschlagen?

CHRISTIAN HAMMER: Sie ist eine pure Netzwerkerin und hilft der allgemeinen Branchen-Völkerverständigung zwischen den verschiedenen Bereichen der Investment-, Versicherungs- und Fintechwelt. Sehr persönlich mit immer guten Ideen der Umsetzung. Wir wünschen Dir, Isabelle Hägewald, weitere gute 20 Jahre mit „Mein Geld“.

Wie ist die Entstehungsgeschichte der NFS Netfonds und wie hat diese sich in den letzten 20 Jahren entwickelt?

CHRISTIAN HAMMER: Seit der Gründung 2004 prägen wir als Wertpapierinstitut den Bereich „Haftungsdach“ im Bankenmarkt. Im ersten Schritt ging es darum, ehemaligen Bankberatern zu ermöglichen, Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Hedgefonds, Fonds und Zertifikate zu vermitteln. Dieser Weg hat sich über die Jahre immer weiter über die Beratung hin zu einem kompletten Lösungsansatz für professionelle Berater entwickelt. So finden diese ein Plug&Play- System vor, mit dem Sie ihre Kunden individuell und einzigartig, aber softwaregestützt betreuen können.

Wie hat sich die Finanzdienstleistungsbranche seit der Gründung der NFS Netfonds verändert und wie hat sich die NFS Netfonds diesen Änderungen angepasst?

CHRISTIAN HAMMER: Der Markt ist träge und in der technischen Infrastruktur durch alte Kernbanksysteme und Legacy Systeme überaltert und nicht so dynamisch wie der Tech-Bereich. Durch die Fintechs und deren Spezialisierung beschleunigte sich der Markt bis hin zur Disruption von kleinen Geschäftsbereichen. Neue Standards und Kundenerlebnisse prägen die Kundenkonzentration in den Softwarelösungen und setzen sich immer mehr durch, auch in den gehobenen Segmenten der Vermögensbetreuung. Der Weg führt zu mehr Standards, weniger Speziallösungen und positiven Kostenentwicklungen für den Endkunden.

ELTIF 2.0 – ein Markt für die NFS Netfonds?

CHRISTIAN HAMMER: Mit der neuen Regulatorik für ELTIFs sind viele Hürden gefallen, die zuvor Investments sowohl für Kunden als auch die Anlagegrundsätze der Asset Manager verkompliziert haben. Durch den Wegfall ergeben sich für den ELTIF 2.0 unserer Ansicht nach viele Chancen. So ist der ELTIF nun nicht mehr ausschließlich auf Infrastruktur-Investments beschränkt, sondern kann auch in Private-Equity- oder Private-Debt-Werte investieren. Dies bietet viel Potenzial für interessante neue Produkte. Der Markt muss sich hier sicherlich erst noch etwas finden, speziell auch, welche Poduktarten am stärksten für Kundennachfrage sorgen. Wir haben uns entschlossen, das Thema ELTIF 2.0 von Anfang an mit zu begleiten und sind aktiv dabei, die neuen Anforderungen in unsere Vertriebsprozesse zu inkludieren. Wir stehen mit den angebundenen Depotstellen im Austausch, was mögliche Handelbarkeiten angeht und haben bereits mit einem unserer Tied Agents einen ersten eigenen ELTIF aufgelegt. Somit bieten wir den ELTIF in allen Variationen an.

Inwiefern haben die Digitalisierung und technologische Entwicklung die Geschäftspraktiken von NFS Netfonds beeinflusst? Und wie plant die NFS Netfonds diese Trends in Zukunft weiter zu nutzen?

CHRISTIAN HAMMER: Ich bin sehr froh, dass wir die Beraterplattform finfire vor drei Jahren in den Markt eingeführt haben. Mit unserer neuen Technologie können wir uns den zukünftigen Trends stellen und sind agil und mit unseren über 70 ITlern fit für die Zukunft. Die erste KI-Lösung im Bereich der Kundeninteraktionen konnten wir bereits integrieren. Die Lernkurve der nächsten Monate und Jahre wird in diesem Bereich groß sein und für noch mehr Effizienz und Qualität sorgen. Dadurch wird der bestehende Vermittler aber auch immer mehr in Bedrängnis durch immer bessere FinTech-Systeme kommen. Also ist eine Weiterqualifizierung für die komplexen Fälle wichtig und auch das Thema Finanzplanung bekommt meiner Meinung nach einen neuen Stellenwert.

Wir wünschen der NFS Netfonds zum Jubiläum alles Gute.