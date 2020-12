Zwei europäische Aktienfonds von LFDE mit FNG-Siegel ausgezeichnet

Die französische Fondsgesellschaft La Financière de l’Echiquier (LFDE), Pionier im Bereich nachhaltige Investments in Frankreich, erhält für zwei ihrer europäischen Aktienfonds das in Deutschland angesehene Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG). Sowohl der Echiquier Positive Impact Europe (ISIN: FR0010863688) – bereits zum zweiten Mal in Folge – als auch der Echiquier Major SRI Growth Europe werden mit drei Sternen, der höchsten Bewertung, ausgezeichnet.

Seit über 13 Jahren setzt LFDE bereits auf verantwortungsbewusste Investments und entwickelt sein Angebot im Nachhaltigkeitsbereich kontinuierlich weiter. „Wir sind davon überzeugt, dass ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter, flexibler Investmentansatz auf mittlere und lange Sicht die beste Anlagestrategie für den europäischen Aktienmarkt darstellt“, sagt Olivier der Berranger, CIO von LFDE. „Daher freuen wir uns über das Qualitätssiegel zweier unserer zentralen aktiven Anlagestrategien im europäischen Aktienmarkt.“

Als einer der ersten französischen Vermögensverwalter hat LFDE bereits im Jahr 2017 eine Anlagelösung zur Berücksichtigung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) entwickelt, um Kapital gezielt in Unternehmen zu lenken, die sich konsequent für deren Erreichung einsetzen. Der Echiquier Positive Impact Europe investiert daher ausschließlich in Unternehmen, die nachweislich zur Erreichung der SDGs beitragen. Über die Messung und Bewertung der positiven Wirkung der Unternehmen im Portfolio – global und bezogen auf jedes einzelne Entwicklungsziel – wird einmal im Jahr berichtet. Aktuell ermöglicht eine Anlage von 1 Million Euro in den Fonds etwa die medizinische Versorgung von 1.482 Patienten, die gesündere und bessere Ernährung von 3.741 Personen oder die Reduzierung der CO2-Emissionen um 186 Tonnen. Der Fonds profitiert von der Nachhaltigkeits-Expertise des vierköpfigen ESG-Teams und erwirtschaftete seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von 11,7 Prozent*, seit Auflage 8,9 Prozent (annualisiert)*.

Der Echiquier Major SRI Growth Europe investiert in europäische Wachstumswerte mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen und darüber hinaus eine herausragende Unternehmensführung sowie positive Umwelt- und Sozialpolitik aufweisen. Etwa 70 Prozent des Portfolios befinden sich derzeit in „sichtbaren“ Wachstumswerten, unter anderem aus dem Gesundheitsbereich, während Sektoren wie Tabak, Rüstung und die Förderung fossiler Energieträger aktiv ausgeschlossen werden. Dies hat dazu geführt, dass sich das Portfolio während des diesjährigen Markteinbruchs als relativ widerstandsfähig gezeigt hat. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei 4,7 Prozent*, seit Auflage im Jahr 2005 bei 7,4 Prozent (annualisiert)*.

LFDE ist Vorreiter im Bereich SRI in Frankreich und verwaltet mittlerweile 40 Prozent ihrer Assets in verantwortungsbewussten Strategien. Das Unternehmen gehört zu den ersten Unterzeichnern der UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investitionen in Frankreich und hat sich verpflichtet, aktiv am Aufbau einer Finanzwirtschaft mit positivem Impact mitzuwirken. LFDE ist Mitglied des GIIN (Global Impact Investing Network) und nimmt an UNPRI-Gemeinschaftskampagnen teil.

(LFDE)