Zehn Thesen zu den Turbulenzen an den Aktienmärkten“

- Der Iran Konflikt ist zum zentralen Taktgeber der Finanzmärkte geworden – der Ölpreis bestimmt derzeit das Tempo an den Börsen.
- Die Märkte reagieren im Minutentakt auf jede Nachricht aus dem Golf – Entspannung lässt Aktien sofort steigen, neue Risiken drücken sie ebenso schnell.
- Energieintensive Branchen stehen massiv unter Druck – Öl- und Förderunternehmen zu den klaren Profiteuren der Krise zählen.
- Der breite Marktaufschwung seit Ende 2025 wurde abrupt gestoppt – geopolitische Risiken drängen Anleger wieder zurück in die großen Titel.
- Gerade kleinere Unternehmen geraten jetzt ins Hintertreffen – sie können steigende Energie und Finanzierungskosten kaum weitergeben.
- Großkonzerne mit Preissetzungsmacht sind die neuen defensiven Häfen – sie können Kostensteigerungen eher an Kunden weiterreichen.
- Die KI-Euphorie ist in den Hintergrund gerückt – steigende Kapitalkosten machen Investitionen in Chips und Rechenzentren deutlich riskanter.
- Trotz geopolitischer Spannungen bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen freundlich – die Weltwirtschaft wächst solide, angeführt von einer starken US Konjunktur.
- Sobald sich der Konflikt beruhigt, rücken die starken Unternehmensgewinne wieder in den Fokus – besonders aus den Emerging Markets, wo sich das Gewinnwachstum zuletzt deutlich beschleunigt hat.
- In diesem Umfeld wird selektives Investieren zur Pflicht – Gewinner sind Unternehmen mit robusten Cashflows, Preissetzungsmacht und geringer Energieabhängigkeit.