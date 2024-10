YouGov: Deutsche glauben an Sieg von Kamala Harris

Mitte Oktober 2024 sagten 62 Prozent der wahlberechtigten Deutschen, dass ihrer Meinung nach Kamala Harris das Rennen um das Amt machen werde. An einen Sieg Donald Trumps glaubte knapp jede:r Fünfte (19 Prozent).

Der Anteil jener, der sich einen Sieg Harris‘ wünschen würde, ist hierbei sogar noch höher (72 Prozent). Einen Sieg Trumps wünschen sich 15 Prozent.

Der Altersvergleich zeigt, dass Befragte mittleren und jüngeren Alters häufiger an einen Wahlsieg Donald Trumps glauben (24 Prozent der 40- bis 49-Jährigen und 23 Prozent der 30- bis 39-Jährigen). Die älteren Befragten glauben hingegen eher an einen Sieg der Demokratin Harris (69 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 70 Prozent der über 70-Jährigen).

Wählerinnen und Wähler der AfD bei der Bundestagswahl 2021 sagen am häufigsten, dass sie sich einen Wahlsieg Donald Trumps wünschen (50 Prozent). Wählerinnen und Wähler der Grünen wünschen sich hingegen am häufigsten den Sieg von Kamala Harris (93 Prozent).

Mehrheit glaubt, Harris würde eine gute oder großartige Präsidentin werden

57 Prozent der wahlberechtigten Deutschen sind der Ansicht, dass Kamala Harris eine gute oder sogar großartige Präsidentin wäre. Über Donald Trump sagen dies 13 Prozent. Fast drei Viertel (71 Prozent) glauben, dass Donald Trump hingegen ein schlechter oder furchtbarer Präsident wäre. Von Kamala Harris glauben dies 13 Prozent.

Aus Sicht der Deutschen hat Joe Biden einen mittelmäßigen Job als Präsident gemacht: Fast die Hälfte (47 Prozent) bewertet seine Präsidentschaft als durchschnittlich. Gut ein Viertel (28 Prozent) bewertet Bidens Präsidentschaft positiv, ein Fünftel (19 Prozent) negativ.

67 Prozent glauben an Gewaltausbruch bei einer Niederlage Trumps

In Deutschland glauben 67 Prozent der Befragten, dass es wahrscheinlich / definitiv in den Vereinigten Staaten zu Gewalt kommen wird, wenn Donald Trump nicht zum Präsidenten gewählt wird. 18 Prozent glauben, dass es wahrscheinlich / definitiv keine Gewalt geben wird. Letzteres sagen Wählerinnen und Wähler der AfD bei der Bundestagswahl 2021 am häufigsten (32 Prozent). Wählerinnen und Wähler der Grünen (77 Prozent) sowie der SPD (76 Prozent) glauben hingegen am häufigsten, dass es zu Gewalt kommen wird.

Diese Umfrage wurde von YouGov Deutschland als Eigenstudie auf Basis von YouGov Surveys durchgeführt. Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des unternehmenseigenen YouGov Panels. Die Mitglieder des Panels haben der Teilnahme an Online-Interviews zugestimmt. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 10. bis 14.10.2024 insgesamt 2.077 Personen in einer repräsentativen Stichprobe, quotiert nach Alter, Geschlecht, Region, Wahlverhalten, Bildung und politisches Interesse, befragt. Die Stichprobe bildet die Wahlberechtigten Deutschlands ab 18 Jahren hinsichtlich dieser Quotenmerkmale ab.

Die Ergebnisse samt einer Erklärung der Methodik stehen hier kostenlos zur Verfügung.