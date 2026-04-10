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Wertpapiervermögen auf Rekordniveau

Privatanleger schichten Rekordsumme in internationale Aktien um

Zusammen mit dem Online-Broker XTB hat die Barkow Consulting GmbH das Wertpapiervermögen und Investmentverhalten deutscher Privatanleger im Jahr 2025 detailliert analysiert:

– Das Wertpapiervermögen deutscher Privatanleger ist im Jahr 2025 um  258 Mrd. Euro oder 13 Prozent auf einen neuen Rekord von über 2,2 Bio. Euro gestiegen. Es ist innerhalb von drei Jahren um 779 Mrd. Euro oder 54 Prozent gestiegen.
– Privatanlager haben 2025 mit 103Mrd.Euro  soviel in Wertpapiere (Aktien, Fonds/ETFs und Anleihen) investiert wie noch nie mit Ausnahme des Corona-Sonderjahres 2021.
– „ETFs haben weiterhin Sonderkonjunktur und machen per Ende 2025 schätzungsweise 350 Mrd. Euro in den Portfolios von Privatinvestoren aus“, so Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.
– Privataktionäre haben im Jahr 2025 die Vergleichsindizes DAX40 und MSCI World outperformt.
– Privataktionäre schichten seit drei Jahren in internationale Werte um. Diese „Flucht aus Deutschland“ hat 2025 einen neuen Rekordstand erreicht.

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