W Sardinia – Poltu Quatu eröffnet im Frühjahr

Das W Sardinia – Poltu Quatu, das jüngste Küstenrefugium der Marke, hat zur Sommersaison 2025 im Soft Opening seine ersten Gäste empfangen und steuert nun auf seine vollständige Eröffnung im Frühjahr 2026 zu.

Das Hotel liegt im idyllischen, von weißen Gebäuden geprägten Ort Poltu Quatu – dessen Name in der alten sardischen Sprache „versteckter Hafen“ bedeutet – mit Blick auf die Marina dell’Orso an der Nordostküste der Insel, zwischen Porto Cervo und Baia Sardinia. Das malerische Dorf befindet sich in einem natürlichen Fjord, umgeben von windge-formten Granitfelsen, üppiger Vegetation und kristallklarem Wasser.

Entworfen wurde das neue Haus von den kreativen Köpfen, die auch für das W Rome verantwortlich zeichnen, dem multidisziplinären Designstudio Meyer Davis unter der Leitung von Will Meyer und Gray Davis, wobei die Architektur von DE. Tales stammt. Meyer Davis ging mit einer narrativen Perspektive an das Projekt heran und überlegte, wie die Stimmung in den Räumen sich im Laufe des Tages verändert und wie der natürliche Rhythmus der Insel widergespiegelt werden könnte. Sie betrachteten die wechselnden Lichtverhältnisse über dem Yachthafen und wählten entsprechend Materialien und Oberflächen aus, die auf Sonnenaufgang und Abendrot reagieren. Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema Bewegung, was sich nicht nur in der Form, sondern auch darin ausdrückt, wie Gäste von öffentlichen in die privaten Bereiche gelangen. Das Design greift das hügelige Gelände auf, um Sardiniens Entdeckerkultur einzufangen und gleichzeitig den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Mythos und Materie, Tradition und Innovation hervorzuheben.

Zu den beliebtesten Treffpunkten im Hotel zählen das Meeresfrüchte-Restaurant TANIT mit Blick auf den belebten Yachthafen sowie die W Lounge, das WET Deck und das Fitnesscenter FIT. In der Sommersaison 2026 kommen außerdem ein Spa und ein W Beach Club hinzu.

„Mit der Eröffnung des W Sardinia – Poltu Quatu setzt das Hotel ein ausdrucksstarkes Statement: ikonisches Design, innovative Kulinarik und ein Programm, das den ganzen Tag über für Energie und Inspiration sorgt.Hier trifft Authentizität auf kosmopolitisches Flair und pulsierende Energie, die sowohl Einheimische als auch internationale Besucher neugierig machen wird“, so Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands, EMEA, Marriott International. „Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Marke W Hotels haben wir uns auf ausgefeiltes Design konzentriert und dieser verborgenen Luxusoase – eingebettet zwischen smaragdgrünem Meer, Granitfelsen und wilder Vegetation – eine verspielte Note verliehen.“

Will Meyer, Mitbegründer von Meyer Davis sagt: „Bei der Gestaltung des W Sardinia – Poltu Quatu ließen wir uns von der Idee inspirieren, zwei Identitäten miteinander zu verbinden: die unverwechselbare Energie der Marke W und den Charakter Sardiniens. Dieser Leitgedanke ließ uns Räume gestalten, die zeitgemäß sind und dennoch eine tiefe Verbindung zum Ort haben, wo Gastfreundschaft zum Ausdruck sowohl des globalen als auch des lokalen Spirits wird.“

Das Hotel besteht aus miteinander verbundenen weißen Gebäuden, entlang der Klippe, die den Pool und das WET Deck einrahmen. Getreu der ursprünglichen Vision von Lesuisse zelebriert das Design bestehende architektonische Elemente wie gewölbte Nischen, geschwungene Bögen und markante geometrische Öffnungen, was den Geist der Vergangenheit bewahrt und zugleich ein neues Raumgefühl schafft.

Bei der Ankunft treffen Gäste am Eingang auf die charakteristische W‑Skulptur – ein markantes Werk des sardischen Künstlers Nicola Filia. Die aus Stahl und Ton gefertigte Objekt ist tief in der Landschaft und Geschichte Sardiniens verwurzelt: Der verwitterte Stahl spiegelt die zerklüfteten Felsen und verrosteten Industrieruinen der Insel wider, während der rissige Lehm für Dürre und die Fragilität der Umwelt steht – ein eindringlicher Appell, das Land zu schützen, nachhaltig zu leben und den Reichtum der ureigenen Energie der Insel zu entdecken.

In der Lobby zeigt sich das Design von Meyer Davis von Legenden über die Janas inspiriert – jene feenähnlichen Wesen, die der sardischen Überlieferung zufolge in Höhlen leben und Seefahrer beschützen. Weiche, fließende Kurven, ausgeklügelte Beleuchtung und skulpturale Formen, die an Unterwasserwelten aus Korallengärten, Schiffswracks und den sich bewegenden Meeressand erinnern, erwecken die Mythologie zum Leben. Keramik und reflektierende Texturen setzten sich ab gegen verschiedene Sandtöne, sonnengebleichte neutrale Töne und tiefes Ozeanblau. Die Wand hinter der Rezeption schmückt eine eigens beim lokalen Künstler Luca Scassellati in Auftrag gegebene Keramikarbeit mit Meeresmotiven, während wellenförmig gearbeitete Spiegelflächen auf dem Tresen die Dynamik des Wassers aufnehmen.Diese sind mit gehämmerten Metallen und matten Oberflächen überzogen als Symbol für den Glanz versunkener Relikte. Gewölbte Öffnungen gleichen antiken Grotten und der Boden aus Orosei-Marmor stellt eine Hommage an das lokale Erbe dar.

„Was uns am meisten begeistert hat, war die Möglichkeit, mit lokalen Handwerkern zusammenzuarbeiten und ihre Werke gemeinsam mit der Architektur zu präsentieren“, sagt Gray Davis, Mitbegründer von Meyer Davis. “Das Projekt wurde zu einem Dialog zwischen Handwerk, Raum, Licht und Textur. Wenn diese Elemente miteinander zu kommunizieren beginnen, wird Gastlichkeit mehr als nur Design, sie wird zu einer lebendigen Erfahrung.“

Die W Lounge präsentiert sich als poetische Mischung aus Meer und Küste, inspiriert von an Land gespülten Schätzen wie Muscheln, Seilen oder Keramikfragmenten sowie von Farben, die aus der Flora und den Ruinen der Insel stammen. Accessoires aus örtlicher Produktion, Keramik-Tischplatten und ein Wandgemälde, das die auf Sardinien seit langem verehrte phönizische Meeresgöttin Tanit darstellt, prägen den Raum.

Im Außenbereich spiegelt die Poolterrasse des Wet Deck die Schönheit der von Wind und Zeit geformten Granitfelsen wider. Skulpturale, mit natürlichen Texturen gestaltete Hütten verleihen dem Ensemble einen rustikalen, zugleich modernen Charme. Terrassenförmig angelegte Pools, mit transparenten Stoffen drapierte Cabanas und Rattanmöbel schaffen eine entspannte Balance zwischen rohem Stein und raffiniertem, verspieltem Luxus.

In den 154 Zimmern und Suiten geht das Design in eine bewusst ruhige Atmosphäre über, wobei die gleiche, von der Insel inspirierte Farbauswahl aus Sand- und Meeresfarbtönen wie in den öffentlichen Bereichen verwendet wird. Texturen und runde Formen stellen einen lokalen Bezug her, wobei ein auffälliges, maßgefertigtes Kopfteil aus Keramik und eine von der Nuraghen-Zivilisation inspirierte Wandverkleidung besonders hervorstechen. Die Suiten, von denen einige über einen privaten Pool verfügen, sind mit wunderschönen, handgefertigten Kunstwerken des lokalen Keramikkünstlers Walter Usai, Wandteppichen des Kunsthandwerkers Fabrizio Sanna und einzigartigen Gemälden der sardischen Malerin Cinzia Murgia als farbliche Akzente dekoriert.

Für echtes Sardinen-Flair zieren sämtliche Zimmer zudem Luftaufnahmen des renommierten lokalen Fotografen Giuseppe Chironi. Das Atelier Kooness hat die Kunstwerke kuratiert, die in den Zimmern zu sehen sind. Sie fügen sich harmonisch in die sand-, stein- und holzfarbenen Töne sowie die organischen Formen ein, die an die wilde, schöne Natur der Insel erinnern. Ein noch exklusiveres Erlebnis verspricht das Penthouse mit großer Außenterrasse samt privatem Pool sowie voll ausgestatteter Küche und Bar – ideal für private Anlässe oder als wohnlicher Rückzugsort inklusive atemberaubendem Blick auf die sardische Landschaft.

Die gesamte Designvision stellt eine Entdeckungsreise dar: lokale Legenden finden sich in skulpturalen Wänden wieder, der Geist des Meeres zieht sich durch jede Kurve, und jedes Detail spiegelt den Charakter des Ortes wider – vielschichtig in Geschichte verwurzelt und zugleich mit einem klar modernen Blick interpretiert.

Kulinarische Entdeckungsreise beim sardischen Slow Dining

Im W Sardinia – Poltu Quatu lässt sich die Essenz der Insel in jedem Gericht genießen. Die Kulisse für das kulinarische Erlebnis bildet die raffinierte Interpretation von Tradition und eine Hymne an die zeitgenössische Küche. Dafür sorgt der renommierte Konditor Fabrizio Fiorani, der in einem interaktiven, eigens dafür vorgesehenen Bereich, dem Dolce Room, innovative Desserts kreiert.

Das TANIT versteht sich als Hommage an die Fruchtbarkeitsgöttin und Herrin der Natur: Das Restaurant hat täglich zum Frühstück und Abendessen geöffnet undpräsentiert eine neu interpretierte sardisches Seafood-Küche auf der Terrasse direkt am Wasser.Diese besticht durch Elemente wie sanft geschwungene Formen, weißem Strukturputz und skulpturaler Beleuchtung, was Unterwasserbewegungen nachahmen soll. Mit Blick auf die Marina genießen die Gäste ihr Dinner unter einem Dach aus geflochtenem Stroh, umgeben von warmem Terrakotta, Stroh und poliertem Nickel, das die Farbwelt und Texturen der umliegenden Landschaft widerspiegelt.

Die W Lounge und das WET Deck sind gastronomische und gesellige Treffpunkte, die den Übergang von entspannten Tagen zu pulsierenden Nächten verkörpern. In der W Lounge lassen sich bei Live-Musik und DJ-Sets herrliche Cocktails genießen und auf dem WET Deck werden Snacks sowie Aperitifs am Pool zu DJ Sounds serviert.

Ein sorgfältig zusammengestelltes, authentisches Inselerlebnis

Im Verlauf der Saison bietet das W Sardinia – Poltu Quatu sardischen Kunsthandwerkern, Köchen und Performern eine Bühne, um ihre Werke und Talente zu präsentieren. Kulinarische Rituale rücken heimische Zutaten und Produzenten in den Mittelpunkt, während das Artist‑in‑Residence‑Programm Gäste dazu einlädt, direkt mit der kreativen Gemeinschaft der Insel in Kontakt zu treten. Von der Begegnung mit einem lokalen Keramikkünstler über traditionelle Pastakurse bis hin zu geführten Wanderungen durch die raue Landschaft – jedes Erlebnis ist persönlich geführt, authentisch und unvergesslich. Bei Sonnenuntergang verlagert sich der Fokus auf frisch gemixte Cocktails und Live-Musik als Krönung eines erlebnisreichen Tages.

Im W Sardinia – Poltu Quatu ergänzt ab diesem Sommer das Spa und das Wellness-Erlebnis im 24/7-Technogym-Fitnesscenter FIT. Gäste haben die Möglichkeit, die Natur beim Sonnenaufgangs-Yoga mit Meerblick oder bei strammen Power-Walks rund um die Marina zu genießen.

Vom hoteleigenen Yachthafen lassen sich zudem einige der spektakulärsten Küstenlandschaften des Mittelmeers erreichen. Buchungen und weitere Informationen online unter: W Sardinia – Poltu Quatu