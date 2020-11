Virus Free: Textile Innovation für mehr Sicherheit im Alltag

Virus Free kann beispielsweise als Handschuh getragen, über Türklinken gezogen oder auf Lichtschaltern angebracht werden. Das vielfältig einsetzbare Textil eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch als auch für die Ausstattung von Kindergärten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, Büros etc.

Kurzum, Virus Free macht den täglichen Kontakt mit gemeinschaftlich genutzten Oberflächen wieder sicherer und den permanenten Einsatz von Desinfektionsmittel obsolet – in Corona-Zeiten und darüber hinaus.

Berührungsängste vor U-Bahn-Haltestangen gibt es nicht erst seit COVID-19, doch den Lichtschalter im Büro oder den Einkaufswagen im Supermarkt sehen viele Menschen durch die Pandemie plötzlich mit anderen Augen. Hygiene erhält in der neuen Normalität einen höheren Stellenwert. S

o werden viele Menschen potenzielle Ansteckungsherde möglichst vermeiden wollen. Vor allem dort, wo Oberflächen berührt werden, waren praktikable Lösungen bislang Mangelware. Eine solche bietet nun der österreichische Textilhersteller sanSirro.

Multifunktionaler Virenschutz

Zu Anfang der Corona-Krise begann das ursprünglich auf Sportswear spezialisierte Unternehmen (das unter anderem den österreichischen Fußball-Bundesligisten Wolfsberger AC ausstattet) Mund-Nasen-Schutzmasken zu produzieren und sich in Folge eingehender mit dem Thema Virenschutz zu beschäftigen.

„Wir haben vor allem die Flächen ins Auge gefasst, die Menschen berühren müssen“, erklärt Hannes Steiner, Geschäftsführer von sanSirro. „Wir dachten zuerst an Türklinken und Lichtschalter. Jeder, der sie anfasst, sollte geschützt werden.“ Die Idee von Virus Free war geboren, einem multifunktionalen Textil, das unkompliziert an gemeinschaftlich genutzten Oberflächen angebracht werden kann, um Ansteckungen zu vermeiden.

Die in der Steiermark weiter entwickelte, ISO 20743 zertifizierte Basistechnologie von Virus Free stammt vom Schweizer Unternehmen HeiQ. Konkret kommen Biozide auf Basis von recyceltem Silbersalz zum Einsatz, die in den Stoff eingearbeitet werden und Mikroben als auch Keime deaktivieren.

Die antimikrobielle Wirkung ist schon nach wenigen Minuten gegeben. Darüber hinaus sind alle Virus-Free-Produkte dank Nanotechnologie auch schmutz- und flüssigkeitsabweisend. Die Textilien können bei 40 Grad bis zu 30 Mal gewaschen werden und hinterlassen beim Entfernen von Oberflächen keinerlei Rückstände.

Flexibel und individuell einsetzbar

Die über die Website von sanSirro vertriebene Virus-Free-Linie umfasst beispielsweise Fingerhüte (TIPsafe, etwa zur gefahrlosen Benutzung von Fahrkartenautomaten), Handschuhe (FEELsafe) sowie Ummantelungen für Türklinken (TOUCHsafe) und Einkaufswagen-Griffe (SHOPsafe). Die Textilien ermöglichen zudem eine Vielzahl weiterer Anwendungen, die sanSirro auf Kundenanfrage erschließt.

„Auch auf Sonderwünsche unserer Kunden können wir flexibel und schnell reagieren“, sagt Hannes Steiner und ergänzt: „Wir sind in der Lage, für jede gemeinschaftlich genutzte Fläche passende Produkte zu entwickeln und zu produzieren.“ Das Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstätten in Österreich und eine weitere in Slowenien.

Virus Free ist dadurch nicht nur für Privatkunden, sondern auch für Firmen, Betriebe und ganze Gemeinden interessant. Die Textilien eignen sich beispielsweise für den Rundum-Schutz von Bürogebäuden, Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Apotheken und Shops.

(sanSirro)