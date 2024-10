US-Präsidentschaftswahl: Prognosen trügerisch, Wachstum zählt

Die diesjährige US-Präsidentschaftswahl könnte turbulenter kaum sein: Ein überraschender Kandidatenwechsel, beispiellose Naturkatastrophen und geopolitische Spannungen im Osten werfen ihre Schatten auf die Märkte und erschweren Prognosen zum Wahlergebnis. Entsprechende Vorhersagen weisen erhebliche Schwächen auf und zeigen, dass es gerade in diesen Zeiten umso wichtiger ist, den Blick für das langfristige Potential zu schärfen.

Als langfristige Qualitätswachstumsinvestoren glauben wir nicht an Anlageentscheidungen basierend auf Präsidentschaftswahlprognosen. Dabei wird oft die Rolle des Kongresses bei der Festlegung der legislativen Agenda außer Acht gelassen. Die Kontrolle über den Senat oder das Repräsentantenhaus hat in Bezug auf politische Ergebnisse wahrscheinlich einen größeren Einfluss als die Exekutive, da diese Gremien die Macht haben, Gesetze zu verabschieden oder zu blockieren. Zudem könnten Haushaltszwänge und die wachsende Besorgnis über die US-Verschuldung die politischen Initiativen der nächsten Regierung einschränken. In den kommenden Jahren wird die Staatsverschuldung voraussichtlich das Bruttoinlandsprodukt des Landes übersteigen – eine Schwelle, die seit 1946 nicht mehr überschritten wurde[1].

Die Programme der Kandidaten sind dynamisch und ändern sich ständig als Reaktion auf wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklungen sowie auf Medienberichterstattung und Umfragen. Es ist allgemein bekannt, dass es schwierig ist zu beurteilen, ob die im Wahlkampf gegebenen Versprechen tatsächlich in die Politik umgesetzt werden. In einigen Fällen handeln die Kandidaten nach ihrer Amtsübernahme genau gegenteilig zu ihren Wahlversprechen. So erreichte die Ölförderung in den USA unter Präsident Biden trotz seines Versprechens aus dem Jahr 2020, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken, ein historisches Niveau.

Der ehemalige Präsident Trump hingegen warb im Jahr 2016 als Kandidat mit der Beteuerung, die Staatsverschuldung der USA zu senken. Während seiner vierjährigen Amtszeit stieg diese jedoch bis Oktober 2020 von 19 Billionen auf 27 Billionen Dollar.

Wenn man sich zu sehr auf die Präsidentschaftswahlen fokussiert, besteht die Gefahr, andere Faktoren zu übersehen, die die Entwicklung der Finanzmärkte beeinflussen könnten. Ein Anziehen der Inflation, Naturkatastrophen, Kriege, Wirtschaftsabschwünge, Pandemien und andere negative Ereignisse können zeitgleich mit dem Amtsantritt einer neuen Regierung eintreten. Die historischen Renditen des S&P 500 zeigen zudem, dass Aktien in Wahljahren tendenziell eine positive Performance erzielen, unabhängig davon, welche politische Partei die Präsidentschaft gewinnt[2].

Eine Stimme für Qualität, nicht für Kandidaten

Bei Comgest bleiben wir über Wahlen und politische Entwicklungen stets informiert, aber diese Ereignisse sollten nicht unsere Anlageentscheidungen prägen. Basierend auf unserer Investmentstrategie stellen wir unsere Portfolios aus qualitativ hochwertigen Unternehmen zusammen, die über zweistelliges Gewinnwachstum, starken freien Cashflow, hohe Markteintrittsbarrieren, starke Fundamentaldaten und ausgeprägte Wettbewerbsvorteile verfügen. Diese Unternehmen profitieren in der Regel von langfristigen Wachstumstrends, wie etwa im Gesundheitswesen und in der Softwarebrance, und dürften kurzfristige Schwankungen im Zusammenhang mit Wahlergebnissen verkraften.

Wir vermeiden häufig zyklische und personalintensive Branchen, da wir sie als besonders anfällig für Veränderungen in der Einwanderungspolitik ansehen. Zudem schätzen wir Unternehmen mit gut diversifizierten Lieferketten, da wir glauben, dass sie in Zeiten von Zöllen oder anderen Handelsmaßnahmen flexibler agieren können. Qualitätswachstumsunternehmen sollten in der Lage sein, alle Zyklen von Präsidentschaftswahlen zu überdauern. Das klare Ziel ist es, langfristige Renditen zu erwirtschaften, die nicht entscheidend davon abhängen, welcher Kandidat im Oval Office sitzt.

