US-Arbeitsmarktzahlen: Erneut besser als erwartet

Die Monatszahlen zur Beschäftigung übertrafen erneut die Erwartungen und erreichten vor dem Feiertagswochenende am 4. Juli einen enormen Anstieg von 147.000. Die Arbeitslosenquote ging auf 4,1 % zurück und lag damit niedriger als im Vormonat und als die Markterwartung von 4,3 %. Diese Daten zeigen, dass die Wirtschaft trotz der Erwartungen einer Konjunkturabkühlung aufgrund der Zoll- und Steuerunsicherheit widerstandsfähig ist. Auch wenn viele nicht glauben wollen, dass dies ein Beleg für einen starken Arbeitsmarkt ist, vor allem angesichts der negativen ADP-Daten, so zeigen sie doch, dass die Fed nicht über die Daten verfügt, um eine Zinssenkung im Juli in Erwägung zu ziehen. Die Anleihemärkte bewerten die Renditen daher wieder höher, und die Anleger sollten sich weiterhin auf einen längeren Zeitraum mit höheren Renditen einstellen. Auch wenn die Aktienmärkte einige Zeit brauchen werden, um die Glaubwürdigkeit und die Auswirkungen dieser positiven Überraschung zu verdauen, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Märkte, die inmitten des derzeitigen Umfelds ein Allzeithoch erreichen, unabhängig von diesen Zahlen vorsichtigen Optimismus rechtfertigen sollten.

Eine Neugewichtung zur Jahresmitte in qualitativ hochwertige Large-Cap-Titel bei gleichzeitiger Suche nach vernünftigen Bewertungs- und Ertragsstorys auf globaler Ebene kann dazu beitragen, dass die Märkte widerstandsfähiger werden, falls es zu Abwärtsüberraschungen kommen sollte.