US-Angriffe auf den Iran – Bedeutung für Märkte

Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm sind in der vergangenen Woche gescheitert. Daraufhin folgten von den USA und Israel angeführte gemeinsame Luftangriffe auf strategische Ziele im gesamten Iran. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, soll Berichten zufolge zu den Opfern des Konflikts gehören. Der Iran hat mit Angriffen im gesamten Nahen Osten reagiert. Dies hat zu einer möglichen Eskalation geführt, die über die relativ kurzlebigen Konflikte zwischen Israel und dem Iran im April 2024 und den 12-tägigen Krieg im Juni 2025 hinausgeht.

Anfänglicher Fokus auf Öl

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 1. März, liegt der Schwerpunkt aus Investmentperspektive auf den Folgen für den Ölpreis. Der Iran produziert etwa 3–4 % der weltweiten Ölvorräte, aber die regionalen Ausstrahlungseffekte nehmen bereits zu. Am auffälligsten ist vielleicht, dass die Angriffe zu einer praktisch vollständigen Unterbrechung des Verkehrs durch die Straße von Hormus geführt haben. Die Straße von Hormus ist ein Engpass für den Öltransport im Nahen Osten, durch den etwa 20 % der weltweiten Ölversorgung transportiert werden.

Ölpreise dürften steigen – aber auf beherrschbares Niveau

Während Öl in den letzten 12 Monaten hauptsächlich im Bereich von 60 bis 70 US-Dollar gehandelt wurde, haben die Preise bereits die 70-Dollar-Marke überschritten und dürften mit Beginn des Handels am Montag weiter steigen. Diese Entwicklungen sind zwar bedeutend, aber insgesamt noch nicht besonders besorgniserregend, was die Folgen für Investitionen betrifft. Ein weiterer Anstieg auf 80 US-Dollar würde mit dem Konflikt im Juni 2025 und ein Anstieg auf 90 US-Dollar mit dem Konflikt im April 2024 korrespondieren. Damals konnten die globalen Märkte die Preisanstiege weitgehend abschütteln, da die Konflikte relativ schnell beigelegt wurden. Als grober Anhaltspunkt für einen größeren Konflikt führte die russische Invasion in der Ukraine Anfang 2022 zu einem anhaltenden Anstieg der Ölpreise über 100 US-Dollar mit kurzen Spitzenwerten über 120 US-Dollar. Die aktuellen Ölpreise spiegeln einen begrenzten Konflikt von relativ kurzer Dauer wider.

Was bei anhaltender Unsicherheit zu beachten ist

Bei anhaltender Unsicherheit gibt es weitere wichtige Übertragungseffekte auf den Märkten, die es zu beobachten gilt. Eine allgemeine Unsicherheit dämpft die Anlegerstimmung, was weltweit zu einer Belastung für Risiko-Assets führen kann. Dies könnte Staatsanleihen aus Industrieländern, darunter auch US-Treasuries, sowie sichere Währungen attraktiver machen. In einer längeren Phase der Unsicherheit könnten steigende Ölpreise weltweit Inflationsängste schüren, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verringern könnte, die derzeit für später in diesem Jahr erwartet wird.

Langfristige Trends vs. kurzfristige Volatilität

Solch gravierende Veränderungen der Marktdynamik würden jedoch eine lang anhaltende Eskalation des Konflikts erfordern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt entspricht dies nicht unserem Basisszenario. Anleger sollten sich bewusst sein, dass unmittelbar nach einem Ereignis dieser Größenordnung mit einer Flut von beunruhigenden Schlagzeilen zu rechnen ist und wir derzeit eine hohe, möglicherweise sogar maximale Unsicherheit beobachten.

Wie immer empfehlen wir, bei Investments eine langfristige Perspektive einzunehmen, anstatt auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren. Das bedeutet, dass man gut diversifizierte Portfolios mit hochwertigen „Safe-Haven-Assets“ haben sollte, die kurzfristige Unsicherheiten überstehen können. Es bedeutet auch, dass man investiert bleiben sollte, anstatt zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt für geopolitische Veränderungen und die damit verbundenen Risiken zu erwischen. Stattdessen glauben wir daran, dass man sich auf die langfristigen Wachstumstrends konzentrieren sollte, die die Märkte weltweit weiterhin prägen werden.