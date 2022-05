UN-Report: Globaler Hunger nimmt zu

Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Krisen in den Bereichen Nahrungsmittel, Energie und Finanzen. Die Auswirkungen auf die schwächsten Menschen, Länder und Volkswirtschaften der Welt seien verheerend. Besonders besorgniserregend sei die Lage in Äthiopien, Südsudan, Madagaskar und Jemen. In diesen vier Ländern seien 570.000 Menschen vom Hungertod bedroht gewesen. Sie sind in die am stärksten gefährdete Stufe der akuten Ernährungsunsicherheit eingeordnet worden (IPC/CH-Phase 5). Sie benötigen dringend Hilfe, um den Zusammenbruch ihrer Lebensgrundlagen, Hunger und Tod zu verhindern. Besonders dramatisch ist die Lage etwa in der Region Tigray, wo im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Menschen von Hunger akut bedroht waren oder darunter schon litten. Das ist fast viermal so viel wie in Südsudan.

Laut dem Report dürften sich die Aussichten für die weltweite akute Ernährungsunsicherheit im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 weiter verschlechtern. Die bewaffnete Konfrontation in der Ukraine werde weitere ungünstige Auswirkungen auf die weltweiten Preise und Lieferungen von Nahrungsmitteln, Energie und Düngemitteln haben.