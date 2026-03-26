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Über 60 Kryptowährungen: BISON baut Angebot weiter aus

BISON erweitert das Portfolio und listet sieben zusätzliche Altcoins

BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, baut ihr Angebot weiter aus: Ab sofort können Nutzer sieben zusätzliche Kryptowährungen im vollständig regulierten Umfeld handeln. Das Portfolio umfasst damit insgesamt 63 Coins und beinhaltet mit der Erweiterung Kryptowährungen wie Ethereum Name Service (ENS), Bonk (BONK) und Jupiter (JUP).

 Mit der Erweiterung unseres Angebots reagieren wir auf das wachsende Interesse an Altcoins und die Nachfrage nach Portfolio-Diversifizierung“, sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. „Unsere Kunden profitieren von einem noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im sicheren und regulierten Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart.“

Die sieben Coins auf einen Blick

Mit der Erweiterung des Portfolios stehen BISON Kunden jetzt sieben weitere Kryptowährungen zur Verfügung – von etablierten Infrastruktur‑Token bis zu innovativen Solana‑Projekten mit starker Community‑Beteiligung:

  • Ethereum Name Service (ENS): Governance‑Token des dezentralen Namenssystems auf der Ethereum‑Blockchain, das lesbare Adressen und dezentrale Domain‑Services ermöglicht
  • Bonk (BONK): Community-zentrierter Social-Token im Solana‑Ökosystem, der durch breite dApp‑Integrationen und Belohnungsmechanismen die Liquidität und Nutzerinteraktion innerhalb des Netzwerks fördert
  • Jupiter (JUP): Token des dezentralen Exchange‑Routing‑Protokolls im Solana‑Ökosystem, der Liquidität und effiziente Handelswege unterstützt
  • Pyth Network (PYTH): Dezentrales Oracle‑Netzwerk, das hochwertige Finanz‑ und Marktdaten in Echtzeit für DeFi‑Anwendungen über viele Blockchains liefert
  • Dogwifhat (WIF): Community-getriebener digitaler Vermögenswert auf Solana, der durch virale Wachstumsdynamik und eine hohe On‑Chain‑Handelsaktivität eine signifikante Marktpräsenz erreicht hat
  • Popcat (POPCAT): Kultur-basierter Token innerhalb des Solana‑Netzwerks, der seine Wertschöpfung aus aktiver Community-Partizipation und überdurchschnittlichem Handelsvolumen generiert
  • Mask Network (MASK9): Web3‑Protokoll und Browser‑Integration, die Social‑Media‑Plattformen mit dezentralen Funktionen verbindet und private Interaktionen, Kryptotransaktionen und dApp‑Integration unterstützt

60+ Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar

Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich der Spread. Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat. Bei der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH wurde ein mehrstufiges Sicherheitskonzept implementiert. Zusätzlich ist eine Crime-Versicherung in das Verwahrkonzept integriert. Diese versichert die verwahrten Coins unter anderem gegen Diebstähle und Hackerangriffe und gilt für Hot-, Warm- und Cold-Wallets.

 

 

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