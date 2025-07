Trumps Krypto-Imperium: 1,2 Milliarden Dollar persönlicher Gewinn

Das persönliche Krypto-Vermögen von Donald Trump hat inzwischen bereits die Marke von 1,2 Milliarden US-Dollar überschritten. Nach Einschätzung der Demokratischen Fraktion im US-Kongresausschuss für Finanzdienstleistungen hat Trump in den vergangenen Monaten systematisch darauf hingewirkt, entsprechende Aufsichtsbehörden zu schwächen und laufende Verfahren zu unterbinden, um im Hintergrund ein Krypto-Vermögen aufzubauen. Dieses, so eine aktuelle Analyse, soll inzwischen sogar den Gesamtwert seines Immobilienportfolios übersteigen.

Wie die Infografik aufzeigt, verteilt sich Trumps Krypto-Vermögen auf mehrere Anlageklassen und Projekte mit direktem oder indirektem Bezug zu seinem Namen. An der Spitze steht World Liberty Financial, ein Krypto-Unternehmen mit engen familiären Verbindungen, aus dem Donald Trump laut Recherchen rund 390 Millionen US-Dollar geschöpft haben soll. Es folgen ein Meme Coin mit 315 Millionen Dollar, bei dem Trump seinen Namen lizenzierte und vom Kursanstieg profitierte, sowie verschleierte Wallets und Beteiligungen, deren Wert auf 430 Millionen Dollar geschätzt wird. Weitere Einnahmen erzielte er unter anderem durch den Verkauf eigener Trump-NFTs.

Ein zentrales Element von Trumps Krypto-Strategie ist die aggressive Positionierung seiner Medienfirma Trump Media & Technology Group (TMTG) als institutioneller Bitcoin-Investor. Wie aus der Infografik hervorgeht, hält das Unternehmen mittlerweile rund 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und bitcoinbezogenen Wertpapieren – darunter physische Bestände, Optionen sowie börsengehandelte Produkte. Bemerkenswert dabei: Die verbleibenden liquiden Mittel betragen lediglich rund 1 Milliarde US-Dollar, was bedeutet, dass etwa zwei Drittel der gesamten Liquiditätsreserve in Krypto-Assets gebunden sind.

Mit dieser Strategie zählt die Trump Media & Technology Group (TMTG) mittlerweile zu den größten Bitcoin-Haltern der Welt. Wie die Infografik zeigt, rangiert das Unternehmen bereits auf Platz 6 unter allen börsennotierten Firmen mit Bitcoin-Beständen – noch vor bekannten Akteuren wie Tesla, Coinbase oder Galaxy Digital. Lediglich Unternehmen wie MicroStrategy, Marathon Digital oder Block (ehemals Square) halten aktuell größere BTC-Reserven. Die Position unter den Top-Haltern unterstreicht, welchen Stellenwert Bitcoin für das strategische Finanzmanagement von TMTG inzwischen einnimmt – und macht zugleich deutlich, wie eng Trumps Medienimperium mit der Kryptowährungsbranche verflochten ist.

Wie aus der Infografik hervorgeht, ist der Bitcoin-Bestand der Trump Media & Technology Group (TMTG) nicht nur groß – er macht auch einen erheblichen Teil der gesamten Unternehmensbewertung aus. Rund 40 % der aktuellen Marktkapitalisierung von TMTG entfallen auf gehaltene BTC-Bestände, was die Abhängigkeit des Firmenwerts vom Bitcoin-Kurs unterstreicht.

Trotz der massiven Bitcoin-Bestände hat sich die Aktie der Trump Media & Technology Group (TMTG) zuletzt deutlich schwächer entwickelt als der Bitcoin-Kurs selbst. Wie aus der Infografik hervorgeht, hinkt die Aktienperformance dem Krypto-Asset klar hinterher – sowohl im kurzfristigen Vergleich als auch auf Sicht mehrerer Monate.

Auch Donald Trumps familiäres Umfeld ist tief in die Krypto-Strategie eingebunden. Seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump zählen zu den Mitgründern von American Bitcoin, einem Unternehmen, das bereits 220 Millionen US-Dollar institutionelles Kapital eingesammelt hat – zur Finanzierung von Bitcoin-Reserven und Mining-Infrastruktur. Gleichzeitig sind alle drei Trump-Söhne Mitgründer von World Liberty Financial, dem wohl zentralsten Krypto-Vehikel im Trump-Netzwerk; der US-Präsident firmiert dort als „emeritierter Mitgründer“. Eric Trump äußerte sich zuletzt auch öffentlich zu Ethereum: Am 4. Februar bezeichnete er ETH als Kaufgelegenheit – und ließ kürzlich durchblicken, dass er den fairen Wert der Kryptowährung bei 8.000 Dollar sieht.

Wie aus einer Auswertung der Washington Post hervorgeht, halten rund 20 % der aktuellen Trump-Berater aktiv Kryptowährungen. Das wirft Fragen zur Unabhängigkeit politischer Entscheidungsprozesse auf – insbesondere in einer Phase, in der Krypto-Regulierung und staatliche Bitcoin-Initiativen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der hohe Anteil an Investoren im direkten Umfeld Trumps unterstreicht die enge personelle und finanzielle Verflechtung zwischen Politik und digitalen Vermögenswerten.

