Trump-Organisation wegen Steuerbetrugs angeklagt

In der am Donnerstag veröffentlichten Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern sowie seinem Finanzchef Allen Weisselberg vorgeworfen, über mindestens 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen zu haben. Der 73-Jährige soll in diesem Zeitraum keine Abgaben auf Einkommen von umgerechnet 1,4 Millionen Euro gezahlt haben. Es gibt zudem den Verdacht, dass er von der Trump Organisation Zusatzleistungen erhielt – etwa die Nutzung von Wohnungen und Autos, die nicht versteuert wurden. Weisselberg und die Trump-Organisation plädierten auf „nicht schuldig“.