Triodos: Anlageausblick 2025

Ein Wendepunkt stellt für Triodos eine kritische Schwelle dar, an der ein System aufgrund externer Belastungen seine Widerstandsfähigkeit verliert und sich selbst erhaltende Veränderungen zu einem neuen Zustand auslöst. Wendepunkte können zu irreversiblen Veränderungen in Ökosystemen, Sozialsystemen und Wirtschaftssystemen führen und den Zustand eines Systems entweder verbessern oder verschlechtern.

Die Bewältigung dieser Wendepunkte erfordert von Anlegern eine andere Strategie, die über die traditionelle Risikobewertung hinausgeht und Resilienz, Anpassung und Transformation als Leitprinzipien umfasst.

Während einige Wendepunkte, wie der Zusammenbruch von Ökosystemen oder instabile soziale Strukturen, eindeutig negativ sind, gibt es auch eine positive Seite. Technologische Wendepunkte können zu exponentiellem Wachstum führen und manchmal ökologische Herausforderungen lösen. So hat beispielsweise der Übergang zu erneuerbaren Energien, zur Elektrifizierung des Verkehrs und zur Batteriespeicherung das Potenzial, eine Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe zu schaffen.

Hans Stegeman, Chefvolkswirt der Triodos Bank: „Für Investoren besteht die Herausforderung darin, zu erkennen, wo diese Wendepunkte liegen und ihre Auswirkungen zu antizipieren. Unsere Strategie betont zwei Schlüsselaspekte: die Verringerung der Aussetzung an negativen Wendepunkten und die Maximierung des Potenzials bei positiven Übergängen. Das bedeutet, dass wir Investitionen vermeiden, die an nicht nachhaltige Praktiken gebunden sind, und nach Möglichkeiten in Sektoren suchen, die in einem sich entwickelnden Umfeld für Wachstum positioniert sind. Während wir die wirtschaftlichen Aussichten für 2025 genau beobachten, erstreckt sich unser Fokus als langfristige Impact-Investoren auf die breitere Landschaft systemischer, globaler und unvorhersehbarer Risiken und Chancen.“

Laut William de Vries, Direktor Impact Equities & Bonds bei Triodos Investment Management, besteht die Herausforderung für Investoren darin, komplexe und oft widersprüchliche Veränderungen zu antizipieren: „Bei Impact Investing geht es darum, über den Konjunkturzyklus hinauszuschauen und die grundlegenden Veränderungen zu erkennen, die die Welt prägen. Das bedeutet, die längerfristigen Ziele zu verstehen, zu wissen, welche Lösungen benötigt werden, und die Unternehmen ausfindig zu machen, die aktiv für einen positiven Wandel sorgen. Für uns ist und bleibt die Wirkung unser wichtigster Kompass. Wir konzentrieren uns auf Sektoren und Unternehmen, die einen strukturellen Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft leisten. Diese werden wahrscheinlich die zukünftigen Gewinner sein und die stabilsten Anlagen bieten.“ Für das kommende Jahr empfiehlt De Vries eine widerstandsfähige, eher defensive Anlagestrategie: „Angesichts der hohen Börsengewinne in diesem Jahr und der schwächeren Wachstumsaussichten für 2025 scheint eine Börsenkorrektur nur eine Frage der Zeit zu sein.“

Femke Bos, Direktor Impact Private Debt and Equity bei Triodos Investment Management, sieht die biologische Vielfalt als ein wichtiges Impact-Investing-Thema für 2025: „Der rasch fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt stellt einen bedrohlichen Wendepunkt mit potenziell verheerenden Folgen dar. Es ist ein riesiges Unterfangen, zu versuchen, das Blatt zu wenden, aber es ist entscheidend, dass wir damit anfangen. Investoren können hier Grundlegendes bewirken. Bos sieht auch positive Wendepunkte in der Energiewende: Die Niederlande zum Beispiel erzeugen inzwischen 50 Prozent ihres Energieverbrauchs auf nachhaltige Weise. „Als Pionier im nachhaltigen Energiesektor konzentrieren wir uns jetzt auf den nächsten Schritt: die Skalierung neuer Technologien wie Batteriespeicher und die Lösung dringender Herausforderungen wie Netzüberlastung.“

