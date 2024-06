The Circus Living: Neue Premium Serviced Micro Apartments in Berlin

Nach den Erfolgen des Hostels, Apartmenthauses und des Hotels, ermöglichen Premium Serviced Micro Apartments nun auch Mid-Stay-Mietern den besonderen The Circus Style: mit einer Kombination aus modernem Interior, umweltbewusster Ausstattung und Komfort.

Seit Kurzem stehen 207 Apartments für Mid-Stay-Gäste in zentraler Lage zur Vermietung bereit und seitdem erfreut sich das Konzept großer Beliebtheit. Die Mindestbuchung beträgt 28 Tage.

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat sich die The Circus Group als führender Anbieter für temporäres Wohnen in Berlin etabliert. Mit dem neuen Wohnkonzept, das nicht nur hohe Ansprüche erfüllt, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist, bietet The Circus Living eine entspannte Lösung auf dem harten Berliner Wohnungsmarkt – als Wohnsitz für Menschen, die nur eine begrenzte Zeit in Berlin arbeiten, für Firmen, die für wechselnde Mitarbeitende flexiblen Wohnraum benötigen, oder als Übergang für Wohnungssuchende.

Der Komfort entspricht den höchsten internationalen Standards. Es gibt einen 24/7 Concierge-Service, flexible Check-in-Zeiten, Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten, Smart TV, Highspeed Internet, regelmäßige Wohnungsreinigung, eine voll ausgestatte Küche und vieles mehr. Die Nebenkosten wie Heizung, Strom und Wasser sind enthalten. Gemietet wird ohne Kaution.

Ergänzt wird das Mid-Stay-Konzept durch einen Coworking Space mit einem erstklassigen Café auf dem gewohnt hohem The Circus-Niveau. Ein weiteres Highlight ist die Dachterrasse, die mit einem 360-Grad-Rundumblick über Berlin zu einem Feierabendgetränk in guter Gesellschaft bei Sonnenuntergang einlädt.

Das energiesparende KfW40-Effizienzhaus mit einer Fassade im Art Deco Stil wurde nach den Plänen von Architekt Bernd Albers durch den langjährigen Geschäftspartner Wilhelm Hilpert errichtet. Für die Inneneinrichtung der Apartments, die komplett in Deutschland gefertigt wird, konnten die Münchner Spezialisten von BelForm gewonnen werden, deren Ansprüche an die Qualität und Funktionalität zu dem gehobenen Konzept von The Circus passen.

Die Gegend rund um den neuen Komplex in der Krautstraße 30, zwischen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof, gehört zu den dynamischsten Entwicklungsbereichen der Hauptstadt. Hier haben sich große Firmen wie Zalando und Amazon angesiedelt, die Uber Arena hat sich als Event-Location durchgesetzt, JaHo schafft neuen Stadtraum und alte Kiezgrößen wie Holzmarkt 25, das Yaam und das Radialsystem V sind in direkter Nachbarschaft.

