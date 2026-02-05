Tagesgeld: Zinsangebote bringen Sparern 100 Euro Zinsen mehr in sechs Monaten

2,92 Prozent Zinsen sind für die kommenden sechs Monate drin, wenn Sparerinnen und Sparer die besten von Finanztip empfohlenen Tagesgeldangebote nutzen. Kurzfristig sind sogar 3,2 Prozent Zinsen drin. Finanztip beobachtet den höchsten Stand des Finanztip Zinsbarometers seit Februar 2025. Dagegen liegt der durchschnittliche Tagesgeld-Neukundenzins bei nur 0,43 Prozent (Bundesbank, Stand November 2025). „Obwohl das allgemeine Zinsniveau gesunken ist, bieten viele Banken derzeit besonders hohe Tagesgeldzinsen”, sagt Timo Halbe, Experte für Geldanlage beim Geldratgeber Finanztip. Hintergrund sei der Wettbewerb um Neukunden in einer Phase, in der die Institute keine weiteren Zinssenkungen der EZB erwarten würden.

Sparer, die zur richtigen Bank wechseln, können innerhalb von nur sechs Monaten über 100 Euro mehr Zinsen erzielen. Das ergibt eine Berechnung des Geldratgebers Finanztip.

Wie groß der Unterschied für Sparer konkret ist, zeigt eine Beispielrechnung: Wer 10.000 Euro für sechs Monate zum aktuell besten Tagesgeldangebot im Finanztip-Vergleich (2,92 Prozent pro Jahr) anlegt, erhält rund 146 Euro Zinsen. Beim durchschnittlichen Tagesgeld-Neukundenzins wären es nur 21,50 Euro. Das sind rund 125 Euro weniger Ertrag innerhalb eines halben Jahres. „Tagesgeld-Hopping kann sich also aktuell lohnen“, so Halbe.

Halbe warnt jedoch davor, sich nur vom höchsten Zinssatz leiten zu lassen. „Verbraucher sollten nicht nur auf hohe Zinsen schauen, die häufig befristet sind, sondern auch darauf, ob ihr Geld bei der Bank wirklich sicher ist“, sagt er. Entscheidend sei, dass Einlagen auch im Fall einer Bankenpleite im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt sind. Bei ausländischen Banken rät Finanztip zu besonderer Vorsicht und empfiehlt nur Banken aus Ländern mit starker Finanzkraft. Daher können sich auch die Finanztip Tagesgeld-Empfehlung vom aktuellen Höchstzinssatz unterscheiden. Denn nur Angebote, die die Finanztip Sicherheitskriterien erfüllen, werden im Vergleich des Geldratgebers berücksichtigt.

Finanztip-Zinsbarometer: Verbraucherfreundliche Banken im Vergleich

Das Finanztip-Zinsbarometer beruht auf Tagesgeld-Empfehlungen mit den besten Zinsen, die Finanztip auswertet. Dabei wird zwischen den Kategorien „Beste Aktionszinsen“ und „Beste Standardzinsen“ unterschieden. Für das Zinsbarometer (aktueller Stand 3,08 Prozent Zinsen) werden die besten drei Angebote für Aktionszinsen, die Banken neuen Kundinnen und Kunden in der ersten Zeit oder für neu eingezahltes Geld bieten, und die besten Standardzinsen, die Kunden ohne zeitliche Begrenzung bekommen, betrachtet.