Startschuss für die „Zukunft Kapital 2026“ von Franklin Templeton!

Am 4. Dezember traf sich die Finanzelite im SPARK Frankfurt zum exklusiven Event "Zukunft Kapital 2026"

Neben den hochkarätigen Rednern wie Christian Lindner und Dr. Jörg Kukies war Jenny Johnson, President & CEO von Franklin Templeton, live aus dem One Madison Avenue in New York zugeschaltet. Christian Machts (Geschäftsführer Franklin Templeton D/A) begrüßte die Gäste zu einem inspirierenden Event, moderiert von Patrick Dewayne.

Die Diskussionen drehten sich um die aktuellen Herausforderungen und die strategische Ausrichtung von Portfolios. Themen waren unter anderem: die Entwicklungen am Kapitalmarkt und ihre Auswirkungen, die Sicherheit der Rente sowie der Einfluss der Geopolitik auf die globale Wirtschaft. Ein zentrales Anliegen war, wie sich Anleger angesichts globaler Unsicherheiten positionieren können, um langfristig erfolgreich zu sein.
Die Mein Geld Mediengruppe war für Sie vor Ort, um die wichtigsten Einblicke in unsere crossmediale Berichterstattung zu integrieren.
