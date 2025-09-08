Starker Standort Nürnberg: Aroundtown verzeichnet gleich zwei Vertragsverlängerungen im Deutschherrnkarree

Die NETWAYS Gruppe (1.800 m²), welche sich als führender Anbieter für Open Source IT-Lösungen positioniert und Unternehmen mit Cloud-, Event- und Consulting-Services ganzheitlich begleitet, sowie der Startup Keyplayer Head-on-Solutions GmbH (700 m²), ein wachsendes, deutschlandweit etabliertes SaaS-Unternehmen mit starkem Fokus auf einfach bedienbare, cloudbasierte Termin- und Kassensysteme für kleine- und mittelständische Unternehmen im Service‑ und Beautysektor, halten ihre Standorte im Deutschherrnkarree.

Das Objekt im Westen der Nürnberger Altstadt überzeugt als moderner Bürostandort mit flexiblen Flächenkonzepten und hochwertiger Ausstattung. Das siebengeschossige Gebäude wurde in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert und bietet Unternehmen heute optimale Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Arbeitswelt. Neben der hellen und funktionalen Gestaltung profitieren Mieter von der hervorragenden Verkehrsanbindung: Der Nürnberger Hauptbahnhof ist mit dem Nahverkehr in rund 15 Minuten erreichbar, zudem bestehen direkte Anbindungen zur Ringstraße und zu den Autobahnen. Auch das nahegelegene Erholungsgebiet Pegnitzauen steigert die Attraktivität des Standorts für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden.

Diese Neuvermietungen unterstreichen die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt und zeigen zugleich, wie gezielt auf die Bedürfnisse der Mieter eingegangen wird, indem ein umfassendes Angebot geschaffen wird, das über die Bereitstellung von Büroräumen hinausgeht. Aroundtown bietet ein breites Spektrum an Services – von persönlichen Ansprechpartnern vor Ort bis hin zu einem zentralen 24/7-Service-Center mit geschultem Personal. Als einziges Unternehmen in der Gewerbeimmobilienbranche mit einem derart umfassenden Serviceangebot positioniert sich Aroundtown als Vorreiter.