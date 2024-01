St. Galler Kanonalbank: Neuer Geschäftsbereich Key Clients

Der neu geschaffene Bereich trägt dem kontinuierlichen Wachstum der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG in der Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen Rechnung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Frank Dirksen mit seinem Fachwissen und seiner jahrelangen Erfahrung in diesem Bereich für diese Position gewinnen konnten. Wir wünschen ihm in seiner neuen Aufgabe als Leiter Key Clients Deutsch-land weiterhin viel Erfolg und sind überzeugt, dass er die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse unse-rer Schlüsselkunden optimal erfüllen wird“, sagt Sven C. Thielmann, Vorstandsvorsitzender der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.

In seiner neuen Funktion berichtet Frank Dirksen auch weiterhin an Tim A. Freise, Mitglied des Vorstands der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG. Bis die frei gewordene Stelle des Niederlassungsleiters München besetzt wird, untersteht das elf-köpfige Beraterteam interimistisch und in Zusammenarbeit mit Tim A. Freise der Leitung von Martin Herrmann, stv. Niederlassungsleiter München.