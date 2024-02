Smart Insur erweitert Tarifcheck

Damit umfasst das unabhängige Verbraucherschutzrating Smart Check vob Smart Insur mittlerweile 15 Produktsparten des Sach-, Kranken-, Kfz- und Lebensversicherungsbereichs. Darüber hinaus hat die Smart InsurTech AG als Betreiber der Versicherungsplattform kürzlich die TOP 100-Auszeichnung 2024 für besonders innovative mittelständische Unternehmen errungen.

„Angesichts steigender Pflegekosten bei zunehmendem Pflegerisiko wird die Beratung zur Pflegezusatzversicherung für Verbraucher immer wichtiger“, berichtet Sebastian Langrehr, Chief Sales Officer (CSO) der Smart InsurTech AG. „Mit Smart Check bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, Pflegezusatztarife anhand von 16 Verbraucherschutzkriterien und acht Zusatzkriterien zu vergleichen. Dies trägt dazu bei, die Lücke der Endkunden zwischen gesetzlicher Versorgung und den tatsächlichen Kosten für die Pflegeleistungen zu schließen.“ Die neue Produktart wurde auch in die Ergebnisliste der Beratungssoftware Smart Consult integriert.

Smart Check ist seit 2014 am Markt und ermöglicht mit 25.000 Neu- und Alttarifen bis ins Jahr 1960 eine umfassende Tarifbewertung nach den Kriterien etablierter Verbraucherschutzorganisationen wie der Stiftung Warentest. Allein im Jahr 2023 nutzten über 40.000 Anwender die Software und führten mehr als 800.000 Bewertungen durch. Zudem ist Smart Check als Teil der Smart InsurTech AG, einem Tochterunternehmen der Hypoport SE, von Produktgebern und Vertrieben völlig unabhängig und nur den Verbraucherschutzkriterien verpflichtet. Diese Unabhängigkeit und Transparenz in der objektiven Tarifbewertung machen Smart Check daher einzigartig am deutschen Markt.

Smart InsurTech erhält TOP 100-Siegel 2024 für Innovationskraft

Die Smart InsurTech AG, die u.a. das Tarifrating Smart Check betreibt, wurde zum 1. Februar 2024 mit dem TOP 100-Siegel 2024 ausgezeichnet, das besonders innovative mittelständische Unternehmen würdigt. In einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren, das die Innovationskraft anhand von mehr als 100 Kriterien in den Kategorien Innovationserfolg, -klima, innovative Prozesse und Organisationen, Open Innovation und innovationsförderndes Top-Management bewertet, setzte sich Smart InsurTech durch.

„Wir sind stolz, dass unsere Innovationsfähigkeit von der Jury anerkannt wurde“, kommentiert Sebastian Langrehr. „Diese Auszeichnung ist zugleich Ansporn, unsere Produkte sowie wie die Validierung der Daten in unseren Systemen weiter voranzutreiben. Unsere Partner profitieren so von digitalen Prozessen und datengetriebenen Geschäftsmodellen, die sie zukunftssicher machen.“

Die webbasierte Versicherungsplattform SMART INSUR bietet ein umfassendes Technologiepaket, das sämtliche Services entlang der Wertschöpfungskette abdeckt – vom Maklerverwaltungsprogramm über den KI-gestützten Dokumentenservice, einen Vergleichsrechner, die Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien bis hin zur Beratungssoftware inkl. Online-Abschlussmöglichkeit.

Damit kann sie allen an der Wertschöpfungskette Beteiligten auf Basis von Daten und Prozessexzellenz verhelfen, passende Produkte anzubieten, vergleichbar zu machen und kontinuierlich zu verbessern. Dies kommt letztendlich den Verbrauchern im Versicherungsmarkt zugute. Darüber hinaus spiegelt sich die innovative Ausrichtung auch in internen Prozessen. Agilität kommt bei Smart Insur nicht nur im Produkt- und Projektmanagement zum Tragen, sondern auch in der holakratischen Organisationsstruktur, die eine Selbstverantwortung der Mitarbeitenden stärkt.

