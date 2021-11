Scope bewertet den Franklin Innovation Fund mit der Bestnote A („sehr gut“)

Dabei werden die starken hauseigenen Researchkapazitäten und der geografische Standortvorteil des Investmentteams im Herzen des Silicon Valley genutzt. Die Fondsstrategie ist das Pendant zum Franklin Dyna Tech Fund mit einer Erfolgsbilanz seit 1968.

Die Rating-Agentur Scope hat den Franklin Innovation Fund (LU2063271972) auf Basis einer quantitativen und qualitativen Bewertung analysiert und vergibt die Bestnote A („sehr gut“). Der Fonds hat seit seiner Auflage mit einer annualisierten Rendite von 35,68% deutlich besser abgeschnitten als seine Vergleichsgruppe (16,62%). Die Herangehensweise des Fondsmanagers, sich bei der Suche auf Unternehmen zu fokussieren, die auf langfristige Trends ausgerichtet sind und ein stabiles und langlebiges Wachstumspotenzial aufweisen, sollte sich für Anleger langfristig als vorteilhaft erweisen, sofern sie bereit sind, eine überdurchschnittliche (kurzfristige) Volatilität in Kauf zu nehmen und einen vollen Marktzyklus hinsichtlich der Haltedauer zu absolvieren.

Zum Fonds:

Kern der Strategie ist die Suche nach Unternehmen, die als Innovationsführer identifiziert werden. Diese sollen die Fähigkeit haben, sich schnell an neue Marktbedingungen in einer sich dynamisch verändernden globalen Wirtschaft anzupassen, daraus Kapital zu schlagen und langfristiges Wachstum generieren zu können. Schlüsselfaktoren sind dabei die Geschwindigkeit der Nutzerakzeptanz und eine Bewertung des gesamten adressierbaren Marktes, die ein diversifiziertes thematisches Portfolio vorantreiben, das langfristige Trends in einem breiten Anlageuniversum berücksichtigt.

Der Fonds hält in der Regel 100 bis 150 Einzeltitel mit einer maximalen Positionsgröße von fünf Prozent. Neue Einzeltitel im Portfolio werden in der Regel zunächst mit sehr geringen Positionsgrößen (weniger als 25 Basispunkte) aufgenommen. Der Fonds hält eine weiche Grenze für die Sektorallokation bei maximal 25 % ein. Obwohl der Fonds nicht auf bestimmte Sektoren festgelegt ist, wird die derzeitige Allokation von drei Sektoren dominiert, in denen die meisten Innovationen auftreten: Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen. Diese machen insgesamt 75,4 % des Gesamtportfolios aus. Das Portfolio ist, wie vom Fondsmanager avisiert, überwiegend in dem US-Markt investiert (82,3 %). Das Engagement in ausländischen Wertpapieren bleibt damit deutlich unter dem Soft-Limit von den genannten 25%. Aufgrund der Fondsstrategie konzentriert sich das Portfolio tendenziell auf kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen mit einer häufig höheren Volatilität. Das Ideen-Sourcing aus der 52-Wochen-Highlist könnte zu einem gewissen Herdeneffekt führen, wenn es darum geht, in einen Aufwärtstrend zu investieren, wobei einige Aktien mit hohem Momentum im Portfolio enthalten sind. Die zehn größten Einzeltitel machen derzeit 34 % des Gesamtportfolios aus.

Der verantwortliche Fondsmanager, Matthew Moberg, verfügt über profunde Branchenerfahrung und eine Unternehmenszugehörigkeit von 23 Jahren. Er ist Teil des Franklin U.S. Equity Research Teams innerhalb der breiteren Investmentplattform der Franklin Equity Group und wird von diesem unterstützt. Zu diesem Team gehören 56 Portfoliomanager und sektorbezogene Analysten mit einer Branchenerfahrung von im Schnitt 19 Jahren und einer durchschnittlichen Unternehmenszugehörigkeit von 16 Jahren. Die Franklin Innovation-Strategie wird durch die Unterstützung von 31 Analysten der Investmentplattform gestärkt, die jeweils 50 bis 70 Aktien abdecken.

Ratingbegründung:

Scope überzeugt die flexible, aber disziplinierte Investmentkultur, die ein Gleichgewicht zwischen Individualität und Teamarbeit herstellt. Die gründliche Kenntnis der Geschäftsmodelle, die durch häufige Unternehmensbesuche und die Nutzung des geografischen Standortvorteils des Teams direkt erworben wird, ist ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Die Bewertung des Prozesses zielt auch darauf ab, die Duplizierbarkeit der Ausführung zu verstehen und den Umsetzungsprozess ohne klar definierte quantitative Screening-Kriterien sowie Kauf- und Verkaufsdisziplin zu bewerten. Der Ansatz ist relativ systematisch und diszipliniert, um das zugrundeliegende Anlageziel zu erreichen.

In den 21 Monaten seit Auflage erzielte der Fonds mit einer annualisierten Rendite von 35,68 % eine deutlich bessere Performance als seine Vergleichsgruppe mit 16,62 %. Der Fonds weist eine höhere Volatilität von 21,2 % gegenüber seiner Vergleichsgruppe auf, die in den 21 Monaten durchschnittlich 19,36 % betrug, da der Fonds die Flexibilität bietet, konträre Positionen einzunehmen und sich nicht an der Benchmark zu orientieren. Der maximale Drawdown des Fonds über einen rollierenden 6-Monats-Zeitraum seit Auflage beträgt -12,95% und liegt damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von -20,08%.

(Scope Analysis GmbH)