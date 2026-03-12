Schroders: Der Wert der Besonnenheit in geopolitisch turbulenten Zeiten

Kapital aus Aktien abzuziehen und stattdessen auf Bargeld oder „sichere Häfen“ wie kurzlaufende Staatsanleihen zu setzen, mag als die umsichtigste Reaktion zu sein scheinen – die Geschichte zeigt jedoch, dass dies im Allgemeinen nicht der Fall ist. Der Versuch, den Markt zu timen, kann sich aus drei wesentlichen Gründen als teurer Fehler erweisen:

Marktturbulenzen nach großen geopolitischen Ereignissen waren historisch gesehen kurzlebig, und die Märkte haben sich schnell erholt, sobald die beunruhigenden Schlagzeilen nachließen.

Erholungsphasen können in abrupten Schüben erfolgen, und Anleger riskieren, erst dann in den Markt zurückzukehren, wenn der größte Kursanstieg bereits stattgefunden hat.

Der Verkauf von Aktien inmitten von Turbulenzen kann dazu führen, dass Anleger in einem kurzfristigen Abschwung lediglich Verluste realisieren.

Wichtige Hinweise zur Volatilität, die Bedenken entkräften können

Die Geschichte liefert einige beruhigende Erkenntnisse darüber, dass reflexartige Reaktionen in Zeiten von Turbulenzen nicht notwendig sind. Im Folgenden sind einige wichtige Lehren aufgeführt, die aus vergangenen Marktphasen gezogen werden können.

1: Volatilität ist unvermeidlich und tritt häufiger auf, als viele Menschen erkennen

In den vergangenen 54 Kalenderjahren haben globale Aktien in 31 dieser Jahre zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahresverlauf einen Rückgang von 10 % oder mehr verzeichnet.

Im gleichen Zeitraum haben globale Aktien – hier in beiden Fällen durch die US-Dollar-Renditen des MSCI World Index repräsentiert – in 13 dieser Jahre zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahresverlauf einen Rückgang von 20 % oder mehr erlitten (siehe Abbildung 1).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und wiederholt sich möglicherweise nicht. Quelle: LSEG DataStream, MSCI und Schroders. Daten bis zum 31. Dezember 2025 für den MSCI World Kursindex in USD.

2: Auch wenn Märkte im Jahresverlauf erhebliche Einbrüche erleben können, haben die durchschnittlichen Jahresgewinne in der Vergangenheit die Verluste mehr als ausgeglichen

Märkte sind häufig volatil, doch über lange Zeiträume haben die durchschnittlichen Gewinne – selbst im Verlauf eines einzelnen Jahres – die Verluste historisch und im Durchschnitt bei Weitem übertroffen, wie Abbildung 2 veranschaulicht.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft und wiederholt sich möglicherweise nicht. Daten 1972–2025 für den MSCI World Kursindex in USD. Die Balken zeigen den größten Rückgang vom Hoch zum Tief sowie den Anstieg vom Tief zum Hoch im Kursindex in jedem Kalenderjahr. Quelle: LSEG Datastream, MSCI und Schroders.

In Phasen der Unsicherheit oder bei externen Schocks werden Märkte häufig wahllos abverkauft. Gute Unternehmen werden zusammen mit schlechten verkauft und dadurch „falsch bewertet“. Investiert zu bleiben ist sinnvoll. Erfahrene, aktive Anleger könnten sogar noch weitergehen und inmitten der Turbulenzen Kaufgelegenheiten aufspüren.

3: Der Versuch, den Markt zu timen, indem man in Phasen hoher Volatilität in Bargeld umschichtet, kann die langfristigen Renditen stark schmälern

Der Preis für Schreckhaftigkeit ist beträchtlich. In der Vergangenheit hätten Anleger, die in Phasen hoher Volatilität in Bargeld umschichteten, ihre langfristigen Gewinne erheblich reduziert. Die Wertentwicklung US-amerikanischer Aktien seit 1990 verdeutlicht dies:

Anleger, die in Bargeld umschichteten, wenn der Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) über seinem historischen Durchschnitt lag, und dann wieder in Aktien zurückkehrten, wenn der VIX unter diesen Durchschnitt fiel, hätten ihre Renditen seit 1990 um knapp 80 % verringert.

Selbst der Versuch, mit dieser Strategie zur Vermeidung von Turbulenzen „diszipliniert” vorzugehen – also nur dann in Bargeld umzuschichten, wenn der VIX im obersten 5-%-Bereich seiner historischen Spanne lag – würde kaum besser abschneiden. Dieser Ansatz würde die erzielbaren Renditen immer noch nahezu halbieren.

Die ertragreichste Strategie bestand darin, voll investiert zu bleiben und nicht auf die Volatilität zu reagieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft und wiederholt sich möglicherweise nicht. Hinweis: Werte über 33,0 repräsentieren die obersten 5 % der historischen VIX-Erfahrungswerte. Das Portfolio wird täglich neu gewichtet, abhängig vom VIX-Stand beim vorherigen Schlusskurs. Aktienindex ist der S&P 500, Bargeld ist 30-Tage-Bargeld. Daten bis zum 31. Dezember 2025. Die Zahlen berücksichtigen keine Kosten, einschließlich Transaktionskosten. Quelle: CBOE, LSEG Datastream, Schroders.

4: Aktien weisen eine deutlich bessere Erfolgsbilanz als Bargeld auf, wenn es darum geht, Renditen zu erzielen, die die Inflation übertreffen – sowohl kurz- als auch langfristig

Bargeld mag wie eine sichere Anlage erscheinen, doch wirklich „sicher“ ist es nur bedingt: Historisch gesehen konnte Bargeld bei Weitem nicht mit der Erfolgsbilanz von Aktien mithalten, wenn es darum geht, Renditen zu erzielen, die über der Inflationsrate liegen. Seit 1990 liefern Aktien über den kürzesten Anlagehorizont von einem Monat inflationsübertreffende Renditen genauso häufig wie Bargeld – in 60 % der Fälle. (Siehe Abbildung 4). Sobald man jedoch Zeiträume von 12 Monaten oder mehr betrachtet, lassen Aktien Bargeld weit hinter sich. Über drei Jahre erzielen Aktien in 3 von 4 Fällen eine Rendite oberhalb der Inflation, gegenüber rund der Hälfte der Fälle bei Bargeld. Über 10 Jahre sind es 87 % gegenüber 54 %. Über 20 Jahre konnte man sich darauf verlassen, dass Aktienrenditen die Inflation in 100 % der Fälle übertrafen, während Bargeld auf diesem Konto immer noch lediglich eine Erfolgsquote von 64 % verzeichnete.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und wiederholt sich möglicherweise nicht. Aktien repräsentiert durch Ibbotson® SBBI® US Large-Cap Stocks bis 2024, danach S&P 500; Bargeld durch Ibbotson® SBBI® US (30-Tage) Treasury Bills bis 2024, danach US-Treasury-Rendite mit konstanter Laufzeit von 1 Monat. Daten bis Dezember 2025. Quelle: Federal Reserve, Morningstar Direct, abgerufen über das CFA Institute, LSEG Datastream, S&P und Schroders.

Ruhig bleiben und dem eigenen Anlageprozess folgen

„Panik“ hat aus gutem Grund einen abwertenden Beiklang. Sie steht für eine impulsive Reaktion, die unbeabsichtigt negative Folgen haben kann. Für Aktienmärkte zeigt die Geschichte eindrücklich, welchen Wert es hat, inmitten von Marktturbulenzen nicht in Panik zu verfallen.