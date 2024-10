S-Payment: Christian Plaza Bartsch wird Geschäftsführer

S-Payment ist ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe, ein zentraler Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe mit Hauptsitz in Stuttgart. „Mit Christian Plaza Bartsch gewinnen wir einen er-fahrenen Paymentexperten und ausgewiesenen Kenner der Bran-che. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn bald an unserer Seite haben. Mit Christian Plaza Bartsch und Frank Büttner sowie dem gesamten Team der S-Payment GmbH werden wir das Kompetenzcenter Pay-ment der Sparkassen-Finanzgruppe vorantreiben und weitere inno-vative Zahlungsverkehrslösungen für die Privat- und Firmenkunden der Sparkassen entwickeln“, sagt Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, Christian Plaza Bartsch folgt Erik Meierhoff nach, der das Unternehmen Ende Juni 2024 verlassen hat.

Christian Plaza Bartsch wechselt von der Deutschen Bank und war dort zuletzt als Head of Merchant Solutions Acceptance EMEA für den europäischen Wirtschaftsraum beschäftigt. Zuvor war er deutschlandweit in verschiedenen Payment- und Management Funktionen tätig, unter anderem mehrere Jahre in der genossen-schaftlichen Finanzgruppe bei easyCredit sowie beim Technologie-unternehmen PayPal. Der 52-Jährige studierte an der Universidad de Lima in Peru mit dem Abschluss Bachelor of Science in Industrial Engineering und besitzt einen Master of Business Administration der Purdue University in Indiana, USA.

Infos hier