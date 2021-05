REYL-Gruppe ernennt Christian Bauer zum Leiter der Niederlassung Zürich

Seit dem Start 2011 hat sich die Niederlassung mit einem schnell wachsenden profitablen Beitrag innerhalb der REYL-Gruppe etabliert.

Christian Bauer verfügt über 24 Jahre Erfahrung im Bankensektor. Seine Aufgabe ist es, die Entwicklung der Niederlassung Zürich im Bereich Wealth Management voranzutreiben sowie alle Geschäftsbereiche der Bank im Rahmen der 360-Services-Angebotsstrategie von REYL zu fördern. Die REYL-Gruppe hat in den letzten zehn Jahren jeweils ein zweistelliges Wachstum der verwalteten Vermögen erzielt, wozu der Standort Zürich einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. REYL Zürich betreut vermögende Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz, in Europa, im Nahen Osten und in Asien und beabsichtigt, die Expansion in seinen Kernwachstumsmärkten fortzusetzen.

Lorenzo Rocco di Torrepadula, Partner und Leiter Wealth Management, kommentiert: „Die REYL-Niederlassung in Zürich ist ein solider finanzieller Leistungsträger und trägt positiv zur Kultur der gesamten REYL-Gruppe bei. Christian Bauer ist aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung und seines ausgezeichneten Leistungsausweises besonders geeignet, die Zürcher Niederlassung zu leiten und auf ein neues Niveau zu heben. Wir freuen uns darauf, unser Team und unsere Präsenz weiter auszubauen und von unserem starken Momentum in dieser grossartigen Stadt zu profitieren.“

Christian Bauer, Leiter von REYL Zürich, ergänzt: „Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen und innerhalb unseres grossartigen Teams mehr Einfluss zu haben. Die gemeinsamen Anstrengungen unserer Kollegen an allen Standorten ermöglichen es uns, unsere Kunden umfassend zu betreuen und massgeschneiderte Lösungen von A bis Z zu schaffen.“

Christian Bauer begann seine Karriere 1997 bei der Credit Suisse und arbeitete ab 2006 für ABN AMRO Private Banking und ab 2011 für UBP, wo er Private-Banking-Erfahrung in der Betreuung internationaler Kunden sammelte. Vor sechs Jahren begann er zusammen mit Michael Welti, dessen Nachfolge er nun antritt, bei REYL in Zürich

(REYL)