Rekordergebnisse – ALH Gruppe wächst weiter

Die Alte Leipziger Lebensversicherung konnte 2023 ihr Geschäft gegen laufende Beiträge sowohl im Bestand als auch im Neuzugang steigern. Die Hallesche Krankenversicherung erzielte das höchste Neugeschäftsergebnis ihrer Firmengeschichte. Insgesamt konnte die ALH Gruppe ihren Umsatz weiter steigern. In der Lebensversicherung nimmt die Nachfrage nach fondsgebundenen Versicherungen weiter zu. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat im vergangenen Jahr erneuten Auftrieb erfahren. In der PKV ist die Hallesche Krankenversicherung im vergangenen Jahr besonders stark in der Vollversicherung gewachsen, maßgeblich dank ihres etablierten und erneuerten Produktangebots. Auch das Neugeschäft der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) entwickelt sich weiterhin stark.

Die wichtigsten Ergebnisse der ALH Gruppe im Überblick

Der Gesamtumsatz der ALH Gruppe ist um 1,7 Prozent auf 5,32 Mrd. Euro gestiegen.

Laufende gebuchte Bruttobeiträge der Alte Leipziger Leben sind um 3,3 Prozent gewachsen und liegen damit deutlich über dem Ergebnis der Branche.

Insgesamt bleiben die Beitragseinnahmen aufgrund eines Rückgangs im Einmalbeitragsgeschäft mit 2,88 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (2,97 Mrd. Euro).

Fondsrenten und Arbeitskraftabsicherung bleiben mit einem Anteil von insgesamt 61,6 Prozent wesentliche Treiber des laufenden Neugeschäfts.

Bestes Neugeschäftsergebnis in der Firmengeschichte der Hallesche mit einem Plus von 47,7 Prozent, davon plus 53,5 Prozent in der Vollversicherung.

Die bKV der Halleschen wächst weiter stark mit plus 34,4 Prozent im Monats-Soll-Beitrag.

Solvabilitätsquote der Alte Leipziger Leben (über 340 Prozent) und der Hallesche (über 630 Prozent) bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau.

Auch die Sachversicherung erzielt die höchste Produktion ihrer Geschichte und verzeichnet eine Steigerung um 41,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.