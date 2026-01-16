reconcept: Grünes Wasserstoffprojekt in Finnland erhält 150 Mio. Euro staatliche Förderung

Für die geplante grüne Wasserstoffraffinerie im nordfinnischen Utajärvi, Nordösterbotten, hat die Investitionsagentur Business Finland Fördermittel in Höhe von 150 Mio. Euro zugesagt. In ihrer maximalen Ausbaustufe könnte die geplante Wasserstoffraffinerie die derzeit größte Produktionskapazität für grünen Wasserstoff im Land erreichen.

Mit Investitionen dieser Art zielt die finnische Regierung darauf ab, den ökologischen Wandel zu beschleunigen und Finnlands Position als führenden Standort für Industrien auf Basis Erneuerbarer Energien zu stärken. Finnland verfolgt einen klaren Ausbaupfad für grünen Wasserstoff: Bis 2030 will das skandinavische Land rund zehn Prozent der in der Europäischen Union hergestellten Mengen grünen Wasserstoffs produzieren. Finnland baut daher seinen Markt für grünen Wasserstoff ebenso gezielt aus wie seine Windkraftkapazität, da beide Technologien sich gegenseitig begünstigen: Bei Überproduktion kann überschüssige Energie als Wasserstoff gespeichert werden. Gleichzeitig setzt die wirtschaftliche Herstellung von grünem Wasserstoff kostengünstigen Windstrom voraus.