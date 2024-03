Realogis und Brockhoff gewinnen Alleinmieter für Logicor Park Hamm

Realogis hat den Vermieter Logicor im Alleinauftrag betreut, Brockhoff brachte das Unternehmen Heinrich Dehn aus Hamburg ins Geschäft, das einen Mietvertrag über eine 17.870 m² große Logistikimmobilie in Hamm unterschrieben hat. Es handelt sich bei der Innobilie um den im vergangenen Jahr fertiggestellten Logicor Park Hamm. Er wurde im Auftrag von Logicor, einer der größten Eigentümer, Verwalter und Entwickler von modernen Logistikimmobilien in Europa, gebaut. Insgesamt stehen 14.900 m² Hallenfläche, 2.600 m² Mezzaninefläche sowie 540 m² Büro- und Sozialräume auf höchsten Ausstattungsniveau zur Verfügung.“Die Lage mit direkter Anbindung an die Autobahn A2 sowie die unmittelbare Nähe zu den Autobahnen A1 und A44 am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets macht den Standort für uns als Fulfillment-Dienstleister sehr attraktiv. Hinzu kommt die nachhaltige und hochwertige Ausstattung des Objekts,“ begründet Friedrich Tönnies, Direktor Kontraktlogistik bei Heinrich Dehn, die Entscheidung für die Anmietung.

„In diesem hochmodernen Logistik- und Fulfillment Center können wir unsere Ware sicher nach Kundenanforderungen lagern und sehr tiefgehende wertschöpfende Dienstleistungen (Value Adding Services) anbieten“, sagt Tönnies.

Für den Neubau wird eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach BREEAM-Standard very good angestrebt: Die Beheizung der Logistikhalle erfolgt über fossilfreie VRF-Wärmepumpen. 2.100 Photovoltaik-Paneele auf dem Gründach produzieren 1,5 MWp Strom. Außerdem ist die Immobilie mit einer Wärmedämmung nach BEG-40 Standard isoliert, LED-Beleuchtung und einer Dachbegrünung ausgestattet. Im Innenraum sorgt das Dachtragwerk aus Holzleimbindern für eine angenehme Atmosphäre.

Die Außenanlagen im Logicor Park Hamm wurden mit einheimischer Bepflanzung und in Teilbereichen mit einer Fassadenbegrünung gestaltet. Rund 12.000 Kubikmeter Recycling-Beton aus dem Abbruch des Bestandsgebäudes wurden direkt vor Ort für die Tragschichten des Neubaus und der Verkehrsflächen wiederverwertet.

„Im Ruhrgebiet bieten Brownfield-Entwicklungen genau die Flächen, die von der Logistikbranche gesucht werden. Wir freuen uns, dank unseres über 35 Jahre bestehenden Netzwerks und dem vertrauensvollen Verhältnis zu unseren Kunden immer wieder passende Lösungen für Logistik-Immobilien anbieten zu können“, sagt Imran Kaya, der die Anmietung bei Brockhoff begleitete.

„Die Nachfrage und der Bedarf an klimaschonenden Logistikimmobilien wächst“, sagt Bülent Alemdag, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Düsseldorf GmbH, die für die NRW-Top-Märkte verantwortlich zeichnet.

„Am Wirtschaftsstandort Hamm am Nordostrand des Ruhrgebiets und der Metropolregion Rhein-Ruhr ist es Logicor gelungen, aus einem ehemaligen Brownfield einen der modernsten Unternehmerparks zu erschaffen. Davon profitieren Unternehmen, die ihr Netzwerk, ihre Flächen, die Ausstattung und ihren Co² Fußabdruck optimieren möchten sowie ihren Mitarbeitern und Kunden den neuesten Ausstattungsstandard bieten möchten“, sagt der Geschäftsführer.

Infos hier