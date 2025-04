Primus Valor erwirbt über 300 Wohneinheiten

Analog zur Ankaufsstrategie des Vorgängerfonds von Primus Valor wurde erneut am bereits bekannten Standort Aschaffenburg investiert. Das Oberzentrum im Nordwesten Bayerns verfügt über stabile Wirtschaftsfaktoren, eine verkehrsgünstige Lage sowie hohe Lebensqualität mit einem vielfältigen kulturellen Angebot.

Daher hatte sich Aschaffenburg zuvor schon für den ICD 12 R+ qualifiziert.

Das erworbene Wohnimmobilienportfolio umfasst insgesamt 316 Wohneinheiten und erstreckt sich über sieben Straßenzüge. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf circa 36 Mio. Euro inkl. Kaufnebennebenkosten und geplanter Aufwertungsmaßnahmen und verteilt sich auf gleich zwei Fonds der ImmoChance Deutschland-Fondsreihe.

Der ICD 14 R+ erwirbt hiervon drei Hauseingänge, die zu 22 Wohneinheiten auf circa 1.800 qm Wohnfläche führen, und kann somit knapp zwei Monate nach Platzierungsstart bereits seinen ersten Ankauf vermelden. Auch hier wird die bewährte Strategie mit Renovationsmaßnahmen zur Aufwertung und Nutzung von Mietsteigerungspotenzial realisiert.

Vom Gesamtportfolio werden in sieben Straßenzügen insgesamt 294 Wohneinheiten auf mehr als 19.000 qm Wohnfläche in den Vorgängerfonds ICD 12 R+ übernommen, der sich seit Anfang dieses Jahres in der Bewirtschaftungsphase befindet. Durch den aktuellen Ankauf erweitert der Fonds ICD 12 R+ sein Immobilien-Portfolio auf mittlerweile fast 1.300, auf mehrere bundesweite Standorte diversifizierte, Einheiten. Auch hier sind an nahezu allen Objekten optische, bauliche oder energetische Optimierungsmaßnahmen geplant.

Primus Valor prüft permanent weitere Angebote zu möglichen Anlageobjekten für den aktuellen Alternativen Investmentfonds ICD 14 R+.

Infos hier