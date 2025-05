Pfandkredit: Querschnitt der Gesellschaft

Wer aktuell einen Ratenkredit benötigt, geht oft leer aus. Viele Banken und Sparkassen schränken die Vergabe an Verbraucher und Unternehmen ein, weil die Konjunktur schwächelt und die wirtschaftliche Unsicherheit steigt. Das ergab eine neue Analyse des Vergleichsportals Verivox. Demnach erhielten zuletzt nur knapp die Hälfte der Kreditinteressierten über die Plattform überhaupt ein Finanzierungsangebot. Schließlich sind ungewisse Zukunftsaussichten Gift für die Kreditvergabe.

Zudem sind die Hürden, einen Kredit bei der Bank, einer Sparkasse oder einer Volksbank zu erhalten, ohnehin gestiegen. Ein wichtiger Grund sind die immer strengeren Kreditvergabebestimmungen der Banken. Bereits das Bankenregelwerk Basel II und erst recht Basel III zwingen die Kreditinstitute zu einer immer restriktiveren Kreditvergabe. Gleichzeitig benötigen immer mehr Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten kurzfristige Liquiditätsspritzen, um über die Runden zu kommen. Aber auch Handwerker, Gewerbetreibende und Selbständige sind oftmals auf der Suche nach einer schnellen Finanzierungsmöglichkeit, um etwa eine Steuernachzahlung zu begleichen, einen Bankkredit zu überbrücken oder eine dringend benötigte Maschine zu bezahlen.

Schnelle Abwicklung garantiert

„In solchen Notsituationen kann der Pfandkredit eine gute Finanzierungsalternative sein“, sagt Maike Grüne, Vorstandsmitglied des Zentralverbandes des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZdP). Denn zum einen zeichnet sich der Pfandkredit durch seine schnelle Abwicklung aus. „Die Darlehenssumme wird umgehend per Überweisung oder auf Wunsch bar ausgezahlt“, erläutert die Geschäftsführerin von Grüne’s Leihhäuser aus Hamburg. Zum anderen müssen keine oft schwer verständlichen Formulare umständlich ausgefüllt werden, weder Schufa-Eintrag noch Einkommensnachweis werden benötigt. Die Vorlage des Ausweises und gegebenenfalls eines Eigentumsnachweises für den zu verpfändenden Gegenstand genügen. Das hilft gerade Privatleuten, die bei Banken sonst schlechte Karten haben, einen Kredit zu bekommen, beispielsweise weil sie wenig Sicherheiten oder keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und es hilft dem Malermeister, Fliesenleger oder der Gastwirtin, die ansonsten tage- oder wochenlang auf die Kreditentscheidung ihrer Bank warten müssen.

Diskret und für Jedermann

Der Pfandkredit eignet sich besonders für Menschen, die gerade einen finanziellen Engpass haben. Beruf, sozialer Status und Höhe des Einkommens sind nicht von Bedeutung“, betont Maike Grüne und ergänzt: „Die Pfandkreditbetriebe sind für alle da, sie urteilen nicht und sie sind diskret.“ Und die Kunden der rund 220 ZdP-Mitgliedsunternehmen bilden quasi einen Querschnitt der Bevölkerung ab, hat sie beobachtet.

„Unsere Kunden kommen aus allen Schichten der Gesellschaft: Vom Firmenchef oder der Angestellten bis hin zum Rentner oder der alleinerziehenden Mutter“, sagt Frau Grüne. Denn ob der Arzt, der für den Kauf eines Röntgengerätes seine wertvolle Münzensammlung verpfändet, die Existenzgründerin, die ihr Büro einrichten will, oder die Familie, die am Monatsende kein Geld für eine neue Waschmaschine hat – sie alle benötigen kurzfristig und unbürokratisch Geld.

Überschaubares Risiko für den Kunden

Das Charmante an dieser Lösung ist das in § 5 der Pfandleiherverordnung gesetzlich festgeschriebene Prinzip der reinen Sachhaftung. Anders als bei einem Bankkredit besteht die Sicherheit ausschließlich aus dem Pfand. Damit droht auch keine Schuldenfalle. Der Kunde haftet also nicht persönlich für die Rückzahlung des Darlehens. Der Kunde geht kein Risiko ein – außer, dass er den Gegenstand im schlimmsten Fall verliert, wenn er ihn nicht auslöst. Dagegen muss er bei anderen Kreditformen im Falle der vergeblichen Rückzahlung nicht nur mit einer Klage, sondern mit einer Zwangsvollstreckung seines Vermögens und letztendlich mit einem Schufa-Eintrag rechnen.

Und nicht zuletzt bietet der Pfandkredit die Möglichkeit, die goldene Uhr oder das Erbstück wieder auslösen zu können, während solche Wertgegenstände bei einem Verkauf unwiederbringlich verloren sind. Von einem Pfandkredit profitieren somit alle, die schnell Geld brauchen, aber kein reguläres Darlehn aufnehmen wollen oder es aufgrund mangelnder Bonität nicht können. „Der Pfandkredit ist für Jedermann und zu jeder Zeit möglich“, fasst die Expertin zusammen.

Informationen, wie genau die Pfandleihe funktioniert und wo sich das nächstgelegene Pfandhaus befindet, finden Interessierte auf der Website des ZdP