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NORD/LB unterstützt Refinanzierung von größtem Londoner Verkehrsunternehmen Go‑Ahead

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank finanziert gemeinsam mit anderen Banken ein Refinanzierungspaket für Go‑Ahead, ein führendes international tätiges Verkehrsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich

eben der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten umfasst das Paket eine ergänzende Investitionsfinanzierung.

Mit einer Flotte von mehr als 6.000 Fahrzeugen ist Go‑Ahead der größte Busbetreiber in London und spielt damit eine zentrale Rolle für den öffentlichen Personennahverkehr der britischen Hauptstadt. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Strategie zur Dekarbonisierung seines Verkehrsangebots. Neben dem Vereinigten Königreich ist Go-Ahead auch in Irland, Skandinavien, Singapur und Australien aktiv.

Ein Teil der bereitgestellten Investitionsmittel ist für den Ausbau der Elektrobus‑Flotte in London und anderen Regionen des Vereinigten Königreichs vorgesehen. Ziel ist die schrittweise Umstellung von konventionelle auf emissionsarme Antriebstechnologien. Darüber hinaus sollen Betriebshöfe modernisiert und ausgebaut werden. Durch diese Investitionen wird die technische Infrastruktur an die Anforderungen einer zunehmend elektrifizierten Fahrzeugflotte angepasst.

Mit ihrer Beteiligung an der Finanzierung unterstütz die NORD/LB das Erreichen verkehrsbezogener Klimaziele im Vereinigten Königreich und unterstreicht ihre Rolle als verlässlicher Partner für Infrastrukturprojekte mit klarer Nachhaltigkeitsausrichtung im internationalen Umfeld. Die Bank verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Finanzierung von Energie‑ und Infrastrukturvorhaben und begleitet zahlreiche Projekte, die zur Reduzierung von Emissionen, zur Energiewende und zur Modernisierung von Verkehrs- und Energiesystemen beitragen.

 

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