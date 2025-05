Neue FCR-Anleihe Nr. 7 mit attraktiven 6,25 Prozent Zinsen

Mit diesem Rückenwind präsentieren wir Ihnen unsere neue Investmentchance: die FCR-Anleihe Nr. 7 (WKN A4DFCG)

✔ Fester Zinssatz von 6,25 % p.a.

✔ Laufzeit: 5 Jahre (2025–2030)

Investieren Sie in eine stabile Anlage mit solider Verzinsung und langfristiger Perspektive.

Sieben starke Gründe für Ihre Beteiligung an der neuen FCR-Anleihe:

Bewährtes Geschäftsmodell: Langfristige Wertschöpfung durch Fokus auf Nahversorgungsimmobilien

Solides Wachstum seit 2014: Kontinuierlich profitable Entwicklung seit der Unternehmensgründung

Erfolgreiche Kapitalmarktpräsenz: Bereits sechs erfolgreich platzierte Anleihen sprechen für unser Know-how

Stabiler Kernmarkt: Nahversorgungsimmobilien sind auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gefragt

Starke Mieterstruktur: Unsere Objekte sind an systemrelevante Mieter mit hoher Bonität vermietet

Zukunftsfähiger Markt: Der Bereich Nahversorgung bietet auch künftig attraktive Investitionschancen

Verlässliches Anleihekonzept: Profitieren Sie von einem Modell, das sich mehrfach bewährt hat

Setzen Sie auf Kontinuität, Sicherheit und eine attraktive Rendite – mit der FCR-Anleihe Nr. 7.

Diese Mitteilung ist Werbung. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe der FCR Immobilien AG werden aufgefordert, sich über Beschränkungen zum Erwerb zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der FCR Immobilien AG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 23.01.2025 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030/ veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, zu kennen.

