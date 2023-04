Neue App für Krankenversicherte: „Mein GesundheitsManager“

Die neue Lösung ersetzt zum 30. Juni die bisherige Plattform „Meine Gesundheit“.

Daten- und Gesundheitsmanagement aus einer Hand

Die Einführung der App erfolgt in zwei Stufen. Im Fokus stehen die Datenhoheit und das Nutzungserlebnis der Versicherten, die schnell und einfach ihre Gesundheitsdaten abrufen können.

In der ersten Phase wird den Voll- und Zusatzversicherten der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung das digitale Rechnungsmanagement ermöglicht. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Einreichung von Rechnungen per Foto, Barcode oder PDF-Upload möglich. Zudem werden die Kund*innen per Push-Funktion über den Bearbeitungsstatus informiert und erhalten ihre Leistungsabrechnung direkt in die integrierte Postbox. Eine Überleitung zu weiteren Services, wie der Digitalen Sprechstunde, wird ebenfalls sichergestellt.

„Mit der neuen App „Mein GesundheitsManager“ (MGM), bieten wir unseren Kund*innen, in Zusammenarbeit mit IBM, eine stabile und zuverlässige Lösung an. Informationen rund um die eigene Gesundheit sind somit stets digital, mobil und schnell zur Hand“, so Isabella Martorell Naßl, Vorsitzende des Vorstands der Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer.

Elektronische Patientenakte (ePA) voraussichtlich Q4 / 2023

In der zweiten Phase, voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2023, wird die elektronische Patientenakte und Digitale Identität für Versicherte – auf Basis der gematik – eingeführt.

„Als nach Versicherten drittgrößte private Krankenversicherungsgruppe, wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns vom reinen ‚Kostenerstatter‘ zum ‚Gesundheitspartner‘ weiterentwickeln“, so Martorell Naßl. „Aus diesem Grund arbeiten wir intensiv an der Einführung der ePA“.

(Konzern Versicherungskammer)