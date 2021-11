Nachhaltigkeit und Transparenz: Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund erhält FNG-Siegel

Das FNG-Siegel bescheinigt die Einhaltung hoher ESG-Standards – und hat sich im deutschsprachigen Raum als Qualitätsstandard für nachhaltige Fonds etabliert. Fondsmanagerin ist Ingrid Kukuljan, Head of Impact & Sustainable Investing im internationalen Geschäft bei Federated Hermes.

Das FNG-Siegel wird seit 2015 in einem unabhängigen Auswahlprozess von dem Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg vergeben. Ausgezeichnete Fonds müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Dazu zählen die Nachhaltigkeitsanalyse aller Unternehmen, in die investiert wird, Transparenzkriterien sowie der Ausschluss von Unternehmen und Staaten, die sich nicht an die im UN Global Compact festgelegten Regelungen zu Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung halten. Neben der reinen Portfoliobetrachtung sind auch die Nachhaltigkeit des Anlagestils, des Investmentprozesses und der Fondsgesellschaft relevant. Hier werden bis zu drei Sterne für Anlageprodukte, die sich besonders hervorheben, vergeben.

Frank Pöpplow, Director – Distribution, Germany & Austria, nahm die Auszeichnung im Rahmen der Vergabefeier in Frankfurt am Main am vergangenen Donnerstag entgegen: „Nachhaltigkeit, deren Qualität belegt und geprüft wurde, rückt für Anleger zu Recht immer stärker in den Fokus. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die sowohl unsere nachhaltige Ausrichtung, Transparenz als auch Performance bestätigt.“

Der Federated Hermes Impact Opportunities Fund ist ein globaler, benchmarkunabhängiger Aktienfonds, der auf zukünftige Wachstumschancen abzielt. Das Ziel des Artikel 9 klassifizierten Fonds: profitable, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu identifizieren, die zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft beitragen, dabei langfristig transformative Veränderungen und finanzielle Outperformance erzielen. Das zweifache Ziel: Kapitalwachstum sowie ein geringerer ökologischer Fußabdruck im Mitbewerbervergleich.

(Instinctif Partners)